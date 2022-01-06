Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220106/kover-1766693628.html
В Якутске мужчина поджег ковер на входе Домов правительства республики
В Якутске мужчина поджег ковер на входе Домов правительства республики - РИА Новости, 06.01.2022
В Якутске мужчина поджег ковер на входе Домов правительства республики
Пьяный мужчина поджег в Якутске ковер на входе двух Домов правительства республики, полицейские уже установили его личность, сообщает пресс-служба администрации РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T06:04
2022-01-06T15:40
происшествия
якутск
россия
дмитрий семенов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766725630_0:1528:1552:2401_1920x0_80_0_0_fd7dddc4b9a6b6fa1e1ffc65193ecde2.jpg
ЯКУТСК, 6 янв — РИА Новости. Пьяный мужчина поджег в Якутске ковер на входе двух Домов правительства республики, полицейские уже установили его личность, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.Пользователи соцсети распространили видео, где неизвестный поджигает ковры на парадном входе в здания правительства региона, при этом ругаясь матом.Отмечается, что сотрудники МВД Якутии установили личность подозреваемого, его разыскивают."Инициирована проверка в отношении действий сотрудников предприятия, занимающегося охраной административных зданий", — добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211226/politsiya-1765528153.html
якутск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766725630_0:1198:1552:2362_1920x0_80_0_0_98cbc1d517dbd21a8feddcf832ccb06a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, якутск, россия, дмитрий семенов
06:04 06.01.2022 (обновлено: 15:40 06.01.2022)
 
В Якутске мужчина поджег ковер на входе Домов правительства республики

В Якутске пьяный мужчина поджег ковер на входе двух Домов правительства республики

Горящий ковер на входе Домов правительства республики Якутии. Кадр из видео поджигателя
Горящий ковер на входе Домов правительства республики Якутии. Кадр из видео поджигателя
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 6 янв — РИА Новости. Пьяный мужчина поджег в Якутске ковер на входе двух Домов правительства республики, полицейские уже установили его личность, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.
Пользователи соцсети распространили видео, где неизвестный поджигает ковры на парадном входе в здания правительства региона, при этом ругаясь матом.

"Около четырех часов утра (по местному времени. — Прим. ред.) 6 января нетрезвый мужчина совершил поджог коврового покрытия на входе в здания Дома правительства 1 и Дома правительства 2. Никто не пострадал", — говорится в сообщении правительства республики со ссылкой на директора ГБУ "Служба эксплуатационно-технического обслуживания" Дмитрия Семенова.

Отмечается, что сотрудники МВД Якутии установили личность подозреваемого, его разыскивают.
"Инициирована проверка в отношении действий сотрудников предприятия, занимающегося охраной административных зданий", — добавили в пресс-службе.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
26 декабря 2021, 11:44
В Петербурге полиция задержала нетрезвого мужчину с муляжом гранаты
 
ПроисшествияЯкутскРоссияДмитрий Семенов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 07:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:39Источник: США и ряд стран запросили консультаций СБ ООН по пуску КНДР
01:25Захарова рассказала, что в Рождество она всей душой с миротворцами ОДКБ
01:17СБ ООН уведомили о проведении миротворческой операции сил ОДКБ в Казахстане
01:16Эксперт перечислил особенности формирования личных финансов в 2022 году
01:13В Башкирии совершил жесткую посадку частный вертолет
00:44В МВФ заявили, что следят за событиями в Казахстане
00:39Путин встречает Рождество в храме в Ново-Огарево
00:34Патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством
00:21СМИ: подлодка ВМФ России задела трос эхолокатора британского корабля
00:09В Бишкеке прокомментировали информацию о приземлении самолетов Назарбаева
00:00В Москве в ДТП погибла женщина
23:54Беспорядки в Казахстане заранее спланированы, заявило постпредство в ООН
23:53Калашников поддержал идею о постоянной дислокации ОДКБ в Казахстане
23:48Источник: в Совбезе ООН распространили ноту постпредства Казахстана
23:43Патриарх Кирилл пожелал прекращения войн на землях исторической Руси
23:36В храме Христа Спасителя началась патриаршая рождественская служба
23:27Беспорядки в Казахстане не повлияли на работу "Казатомпрома"
23:24Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан, сообщили СМИ
23:22Сообщение о перекрытии дороги между Актау и аэропортом аннулировано
23:14США надеются, что Казахстан сможет разрешить экономические проблемы
Лента новостейМолния
Источник: США и ряд стран запросили консультаций СБ ООН по пуску КНДРЗахарова рассказала, что в Рождество она всей душой с миротворцами ОДКБСБ ООН уведомили о проведении миротворческой операции сил ОДКБ в КазахстанеЭксперт перечислил особенности формирования личных финансов в 2022 годуВ Башкирии совершил жесткую посадку частный вертолетВ МВФ заявили, что следят за событиями в КазахстанеПутин встречает Рождество в храме в Ново-ОгаревоПатриарх Кирилл поздравил верующих с РождествомСМИ: подлодка ВМФ России задела трос эхолокатора британского корабляВ Бишкеке прокомментировали информацию о приземлении самолетов НазарбаеваВ Москве в ДТП погибла женщинаБеспорядки в Казахстане заранее спланированы, заявило постпредство в ООНКалашников поддержал идею о постоянной дислокации ОДКБ в КазахстанеИсточник: в Совбезе ООН распространили ноту постпредства КазахстанаПатриарх Кирилл пожелал прекращения войн на землях исторической РусиВ храме Христа Спасителя началась патриаршая рождественская службаБеспорядки в Казахстане не повлияли на работу "Казатомпрома"Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан, сообщили СМИСообщение о перекрытии дороги между Актау и аэропортом аннулированоСША надеются, что Казахстан сможет разрешить экономические проблемы