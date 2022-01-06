https://ria.ru/20220106/kover-1766693628.html

В Якутске мужчина поджег ковер на входе Домов правительства республики

В Якутске мужчина поджег ковер на входе Домов правительства республики - РИА Новости, 06.01.2022

В Якутске мужчина поджег ковер на входе Домов правительства республики

Пьяный мужчина поджег в Якутске ковер на входе двух Домов правительства республики, полицейские уже установили его личность, сообщает пресс-служба администрации РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T06:04

2022-01-06T06:04

2022-01-06T15:40

происшествия

якутск

россия

дмитрий семенов

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ЯКУТСК, 6 янв — РИА Новости. Пьяный мужчина поджег в Якутске ковер на входе двух Домов правительства республики, полицейские уже установили его личность, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.Пользователи соцсети распространили видео, где неизвестный поджигает ковры на парадном входе в здания правительства региона, при этом ругаясь матом.Отмечается, что сотрудники МВД Якутии установили личность подозреваемого, его разыскивают."Инициирована проверка в отношении действий сотрудников предприятия, занимающегося охраной административных зданий", — добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211226/politsiya-1765528153.html

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происшествия, якутск, россия, дмитрий семенов