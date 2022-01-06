06:04 06.01.2022 (обновлено: 15:40 06.01.2022)
В Якутске мужчина поджег ковер на входе Домов правительства республики
В Якутске пьяный мужчина поджег ковер на входе двух Домов правительства республики
Горящий ковер на входе Домов правительства республики Якутии. Кадр из видео поджигателя
ЯКУТСК, 6 янв — РИА Новости. Пьяный мужчина поджег в Якутске ковер на входе двух Домов правительства республики, полицейские уже установили его личность, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.
Пользователи соцсети распространили видео, где неизвестный поджигает ковры на парадном входе в здания правительства региона, при этом ругаясь матом.
"Около четырех часов утра (по местному времени. — Прим. ред.) 6 января нетрезвый мужчина совершил поджог коврового покрытия на входе в здания Дома правительства 1 и Дома правительства 2. Никто не пострадал", — говорится в сообщении правительства республики со ссылкой на директора ГБУ "Служба эксплуатационно-технического обслуживания" Дмитрия Семенова.
Отмечается, что сотрудники МВД Якутии установили личность подозреваемого, его разыскивают.
"Инициирована проверка в отношении действий сотрудников предприятия, занимающегося охраной административных зданий", — добавили в пресс-службе.
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