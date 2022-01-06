https://ria.ru/20220106/kostroma-1766743532.html
В Костроме арестовали подозреваемых в убийстве пятилетней девочки
В Костроме арестовали подозреваемых в убийстве пятилетней девочки - РИА Новости, 06.01.2022
В Костроме арестовали подозреваемых в убийстве пятилетней девочки
В Костроме арестовали двоих подозреваемых в похищении и убийстве пятилетней девочки, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры региона. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T14:38
2022-01-06T14:38
2022-01-06T17:51
происшествия
кострома
убийство пятилетней девочки в костроме
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 янв — РИА Новости. В Костроме арестовали двоих подозреваемых в похищении и убийстве пятилетней девочки, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры региона.Ходатайство об аресте рассматривал Свердловский суд города."Обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — сказала собеседница агентства.Четвертого января девочка вышла гулять на улицу Северной Правды в Костроме, спустя непродолжительное время ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Начались поиски. Впоследствии силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве. Тело ребенка нашли в комнате одного из общежитий Костромы. По данным прокуратуры, оба мужчины судимы, в том числе один из них — за сексуальное насилие и порнографию.
https://ria.ru/20220105/ubiystvo-1766622529.html
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Мужчинам, подозреваемым в убийстве 5-летней девочки, избрана мера пресечения
4 января 2022 года около 16 часов девочка гуляла возле здания культурного центра «Россия», расположенного на улице Северной Правды города Костромы, где мать ребенка осуществляла уборку помещения. В указанное время двое мужчин подошли к девочке, взяли её на руки и скрылись в неизвестном направлении. В этот же день тело потерпевшей обнаружено в комнате одного из общежитий города Костромы.
2022-01-06T14:38
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происшествия, кострома, убийство пятилетней девочки в костроме
14:38 06.01.2022 (обновлено: 17:51 06.01.2022)
В Костроме арестовали подозреваемых в убийстве пятилетней девочки
Суд в Костроме арестовал двух подозреваемых в похищении и убийстве пятилетней девочки