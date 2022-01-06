https://ria.ru/20220106/koronavirus-1766806855.html

В Италии впервые суточное число заболевших COVID-19 превысило 200 тысяч

В Италии впервые суточное число заболевших COVID-19 превысило 200 тысяч - РИА Новости, 06.01.2022

В Италии впервые суточное число заболевших COVID-19 превысило 200 тысяч

Впервые за все время эпидемии количество заразившихся COVID-19 в Италии за сутки превысило 200 тысяч человек. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T23:10

2022-01-06T23:10

2022-01-06T23:49

распространение коронавируса

в мире

италия

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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РИМ, 6 янв - РИА Новости. Впервые за все время эпидемии количество заразившихся COVID-19 в Италии за сутки превысило 200 тысяч человек.Согласно последним данным минздрава, за минувшие 24 часа на Апеннинах коронавирусом были инфицированы 219 441 человек. Накануне этот показатель составил чуть более 189 тысяч.Психологический барьер в 100 тысяч зараженных за сутки был преодолен в Италии 30 декабря.Столь быстрый рост заражений COVID-19 связан с распространением штамма "омикрон", который, по данным местных экспертов, уже фиксируется в абсолютном большинстве случаев.Кроме того, высокий уровень выявления коронавируса связан с тем, что ежедневно в стране сейчас проводится более 1 миллиона тестов на COVID-19. За последние сутки таких тестов было сделано 1,138 миллиона. Коэффициент выявленных случаев заражения составил почти 19,3% по сравнению с 17,3% сутками ранее. Однако количество умерших в результате заболевания COVID снизилось с 231 до 198 человек.В настоящее время в Италии с симптомами COVID-19 госпитализированы более 13,8 тысячи человек, в отделениях интенсивной терапии содержатся 1467 пациентов.

https://ria.ru/20220106/vaktsinatsiya-1766775581.html

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в мире, италия, здоровье - общество, коронавирус covid-19