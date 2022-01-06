https://ria.ru/20220106/koronavirus-1766778766.html

Число заражений коронавирусом в мире за две недели выросло на 71 процент

Число заражений коронавирусом в мире за две недели выросло на 71 процент - РИА Новости, 06.01.2022

Число заражений коронавирусом в мире за две недели выросло на 71 процент

Уровень заражений COVID-19 в мире за неделю увеличился на 71%, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T18:20

2022-01-06T18:20

2022-01-06T18:40

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

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ЖЕНЕВА, 6 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Уровень заражений COVID-19 в мире за неделю увеличился на 71%, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове."В еженедельном эпидемиологическом бюллетене, который будет опубликован сегодня ночью, вы увидите, что на глобальном уровне, количество случаев заражений за последние семь дней увеличилось на 71%. Он разнится в зависимости от региона. В США увеличение на 100%, в африканской регионе рост примерно на 7%", - сказала Ван Керкхове на брифинге.По ее словам, за прошедшую неделю ВОЗ получила данные о 9,5 миллионах случаев COVID-19, хотя реальные данные могут быть гораздо выше.Ван Керкхове подчеркнула, что за текущую неделю количество заражений будет еще больше, так как только за прошедшие сутки ВОЗ сообщили о 2,2 миллионах заражений.

https://ria.ru/20220106/vaktsinatsiya-1766775581.html

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воз, коронавирус covid-19, в мире, сша, здоровье - общество