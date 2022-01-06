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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220106/koronavirus-1766749611.html
Ассоциация врачей Японии заявила о шестой волне коронавируса
Ассоциация врачей Японии заявила о шестой волне коронавируса - РИА Новости, 06.01.2022
Ассоциация врачей Японии заявила о шестой волне коронавируса
Глава Ассоциации врачей Японии Тосио Накагава заявил в четверг, что, по мнению врачей организации, страна вошла в шестую волну заражений коронавирусом. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T15:12
2022-01-06T15:12
распространение коронавируса
в мире
токио
япония
ямагути (префектура)
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ТОКИО, 6 янв – РИА Новости, Ксения Нака. Глава Ассоциации врачей Японии Тосио Накагава заявил в четверг, что, по мнению врачей организации, страна вошла в шестую волну заражений коронавирусом."Мы считаем, что страна вошла в шестую волну. В особенности в этот раз крайне высока скорость, с которой происходит рост заболеваний с начала увеличения их числа", - приводит его слова телеканал NHK.В четверг в Японии впервые с середины сентября было выявлено 4475 новых случаев заболевания коронавирусом в сутки. Это почти в два раза больше, чем накануне, и в четыре раза больше, чем два дня назад.В четверг на Окинаве выявлен 981 случай заболевания в сутки. В префектуре Ямагути – 181 случай. Для обеих префектур это максимально высокий уровень за все время пандемии. В префектуре Хиросима выявлены 273 случая.При этом рост среднего числа заболевших за неделю составил в Токио 3,02 раза, на Окинаве – 6,95 раза, в Ямагути – 11,11 раза, в Хиросиме 24,69 раза. Три префектуры – Хиросима, Ямагути и Окинава обратились к правительству с требованием ввести у них режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом.Всего с начала пандемии в Японии заболели 1,74 миллиона человека, скончались 18,4 тысячи.
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в мире, токио, япония, ямагути (префектура)
15:12 06.01.2022
 
Ассоциация врачей Японии заявила о шестой волне коронавируса

Глава Ассоциация врачей Японии Накагава заявил о шестой волне коронавируса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛюди на одной из улиц в Токио
Люди на одной из улиц в Токио - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Люди на одной из улиц в Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 6 янв – РИА Новости, Ксения Нака. Глава Ассоциации врачей Японии Тосио Накагава заявил в четверг, что, по мнению врачей организации, страна вошла в шестую волну заражений коронавирусом.
"Мы считаем, что страна вошла в шестую волну. В особенности в этот раз крайне высока скорость, с которой происходит рост заболеваний с начала увеличения их числа", - приводит его слова телеканал NHK.
В четверг в Японии впервые с середины сентября было выявлено 4475 новых случаев заболевания коронавирусом в сутки. Это почти в два раза больше, чем накануне, и в четыре раза больше, чем два дня назад.
В четверг на Окинаве выявлен 981 случай заболевания в сутки. В префектуре Ямагути – 181 случай. Для обеих префектур это максимально высокий уровень за все время пандемии. В префектуре Хиросима выявлены 273 случая.
При этом рост среднего числа заболевших за неделю составил в Токио 3,02 раза, на Окинаве – 6,95 раза, в Ямагути – 11,11 раза, в Хиросиме 24,69 раза. Три префектуры – Хиросима, Ямагути и Окинава обратились к правительству с требованием ввести у них режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом.
Всего с начала пандемии в Японии заболели 1,74 миллиона человека, скончались 18,4 тысячи.
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