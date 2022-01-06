https://ria.ru/20220106/koronavirus-1766749611.html
Ассоциация врачей Японии заявила о шестой волне коронавируса
Ассоциация врачей Японии заявила о шестой волне коронавируса - РИА Новости, 06.01.2022
Ассоциация врачей Японии заявила о шестой волне коронавируса
Глава Ассоциации врачей Японии Тосио Накагава заявил в четверг, что, по мнению врачей организации, страна вошла в шестую волну заражений коронавирусом. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T15:12
2022-01-06T15:12
2022-01-06T15:12
распространение коронавируса
в мире
токио
япония
ямагути (префектура)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743934675_0:297:3111:2047_1920x0_80_0_0_df7be59a4bee624f906a8db7e1fad4f1.jpg
ТОКИО, 6 янв – РИА Новости, Ксения Нака. Глава Ассоциации врачей Японии Тосио Накагава заявил в четверг, что, по мнению врачей организации, страна вошла в шестую волну заражений коронавирусом."Мы считаем, что страна вошла в шестую волну. В особенности в этот раз крайне высока скорость, с которой происходит рост заболеваний с начала увеличения их числа", - приводит его слова телеканал NHK.В четверг в Японии впервые с середины сентября было выявлено 4475 новых случаев заболевания коронавирусом в сутки. Это почти в два раза больше, чем накануне, и в четыре раза больше, чем два дня назад.В четверг на Окинаве выявлен 981 случай заболевания в сутки. В префектуре Ямагути – 181 случай. Для обеих префектур это максимально высокий уровень за все время пандемии. В префектуре Хиросима выявлены 273 случая.При этом рост среднего числа заболевших за неделю составил в Токио 3,02 раза, на Окинаве – 6,95 раза, в Ямагути – 11,11 раза, в Хиросиме 24,69 раза. Три префектуры – Хиросима, Ямагути и Окинава обратились к правительству с требованием ввести у них режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом.Всего с начала пандемии в Японии заболели 1,74 миллиона человека, скончались 18,4 тысячи.
https://ria.ru/20220105/omikron-1766651869.html
токио
япония
ямагути (префектура)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743934675_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_c99d181c36f208bc3b78c2d15a176b87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, токио, япония, ямагути (префектура)
Ассоциация врачей Японии заявила о шестой волне коронавируса
Глава Ассоциация врачей Японии Накагава заявил о шестой волне коронавируса