https://ria.ru/20220106/koronavirus-1766722784.html
Оперштаб назвал регион с нулевым темпом прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регион с нулевым темпом прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 06.01.2022
Оперштаб назвал регион с нулевым темпом прироста случаев COVID-19
Нулевой темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T11:59
2022-01-06T11:59
2022-01-06T11:59
распространение коронавируса
общество
республика тыва
республика калмыкия
чукотский автономный округ
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Нулевой темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0% , 2. Республика Тыва 0,03%, 3. Республика Калмыкия, Ямало-Ненецкий автономный округ 0,04%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220106/koronavirus-1766721296.html
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общество, республика тыва, республика калмыкия, чукотский автономный округ, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регион с нулевым темпом прироста случаев COVID-19
Нулевой темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Чукотском автономном округе