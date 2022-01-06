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В Москве за сутки выявили 2357 случаев COVID-19
В Москве за сутки выявили 2357 случаев COVID-19 - РИА Новости, 06.01.2022
В Москве за сутки выявили 2357 случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, и Подмосковье - 2357, 1286 и 742 заражений соответственно,... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T11:50
2022-01-06T11:50
2022-01-06T11:50
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, и Подмосковье - 2357, 1286 и 742 заражений соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва - 2357, Санкт-Петербург - 1286, Московская область - 742", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Ненецком автономном округе - три.
https://ria.ru/20220106/skoraya-1766721141.html
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки выявили 2357 случаев COVID-19
В Москве за сутки выявили 2357 случаев заражения коронавирусом, в Подмосковье — 742