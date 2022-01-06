https://ria.ru/20220106/koronavirus-1766715434.html

В Роспотребнадзоре рассказали, у кого высокий риск тяжелого течения флурона

В Роспотребнадзоре рассказали, у кого высокий риск тяжелого течения флурона - РИА Новости, 06.01.2022

В Роспотребнадзоре рассказали, у кого высокий риск тяжелого течения флурона

Риск тяжелого и длительного течения флурона - одновременного заболевания гриппом и коронавирусом - высок у детей до года, пожилых людей и у тех, кто имеет... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T11:00

2022-01-06T11:00

2022-01-06T11:00

распространение коронавируса

общество

хорватия

северная македония

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус в россии

татьяна руженцова

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Риск тяжелого и длительного течения флурона - одновременного заболевания гриппом и коронавирусом - высок у детей до года, пожилых людей и у тех, кто имеет сердечно-сосудистую или бронхо-лёгочную патологию, при этом обезопасить себя можно с помощью вакцинации и использования защитных масок, заявила РИА Новости замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.Ранее сообщалось, что в Северной Македонии выявлен первый случай одновременного заболевания гриппом и COVID-19. Накануне флурон на Западных Балканах был зафиксирован в Хорватии и Республике Сербской Боснии и Герцеговины."У детей в возрасте до года и пожилых людей, у тех, кто имеет сердечно-сосудистую или бронхо-лёгочную патологию, сахарный диабет, риск тяжелого и длительного течения гораздо выше", - сказала Руженцова.Она отметила, что на тяжесть проявлений и их продолжительность влияет множество факторов: вакцинация, возраст пациента, хронические заболевания, своевременность и правильность лечения.Наиболее высока вероятность заразиться одновременно двумя вирусами, по словам специалиста, у невакцинированных, не пользующихся защитными масками граждан при посещении мест большого скопления людей в закрытых помещениях."Наиболее опасны зоны танцпола на концертах, очереди перед кассами, общественный транспорт. Также велик риск у педагогов и медработников. На сегодняшний день мы знаем, что при своевременной вакцинации и ревакцинации, правильном использовании защитных масок и респираторов, соблюдении социальной дистанции, своевременном мытье рук и использовании дезинфицирующих средств мы можем снизить риск заражения до минимальных значений", - подчеркнула Руженцова.

https://ria.ru/20220106/koronavirus-1766702024.html

https://ria.ru/20220105/tsirkulyatsiya-1766600971.html

хорватия

северная македония

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общество, хорватия, северная македония, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии, татьяна руженцова