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В Роспотребнадзоре рассказали о случаях заражения гриппом и коронавирусом
В Роспотребнадзоре рассказали о случаях заражения гриппом и коронавирусом - РИА Новости, 06.01.2022
В Роспотребнадзоре рассказали о случаях заражения гриппом и коронавирусом
Случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом есть и в России, в октябре такую болезнь перенесла беременная женщина в Севастополе, заявила РИА Новости РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T09:23
2022-01-06T09:23
общество
севастополь
хорватия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
коронавирус covid-19
татьяна руженцова
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом есть и в России, в октябре такую болезнь перенесла беременная женщина в Севастополе, заявила РИА Новости замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.Ранее сообщалось, что в Северной Македонии выявлен первый случай одновременного заболевания гриппом и COVID-19 - "флурон". Накануне флурон на Западных Балканах был зафиксирован в Хорватии и Республике Сербской Боснии и Герцеговины."О случаях одновременного выявления коронавируса SARS-CoV-2 и гриппа мы знали почти с самого начала пандемии. Их регистрировали в разных странах, в том числе и в России... например, в октябре 2021 года в городе Севастополь у заболевшей беременной женщины одновременно обнаружили и вирус гриппа, и SARS-CoV-2", - сказала Руженцова.Она отметила, что сочетание двух вирусов, поражающих дыхательную систему, как правило, способствует более тяжелому и длительному течению заболевания.
https://radiosputnik.ria.ru/20211102/gripp-1757377027.html
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хорватия
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общество, севастополь, хорватия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, татьяна руженцова
09:23 06.01.2022
 
В Роспотребнадзоре рассказали о случаях заражения гриппом и коронавирусом

В Роспотребнадзоре рассказали о случаях одновременного заражения гриппом и коронавирусом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач-реаниматолог во время обхода пациентов в реанимации в Тамбовской областной больнице
Врач-реаниматолог во время обхода пациентов в реанимации в Тамбовской областной больнице - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач-реаниматолог во время обхода пациентов в реанимации в Тамбовской областной больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом есть и в России, в октябре такую болезнь перенесла беременная женщина в Севастополе, заявила РИА Новости замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
Ранее сообщалось, что в Северной Македонии выявлен первый случай одновременного заболевания гриппом и COVID-19 - "флурон". Накануне флурон на Западных Балканах был зафиксирован в Хорватии и Республике Сербской Боснии и Герцеговины.
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"О случаях одновременного выявления коронавируса SARS-CoV-2 и гриппа мы знали почти с самого начала пандемии. Их регистрировали в разных странах, в том числе и в России... например, в октябре 2021 года в городе Севастополь у заболевшей беременной женщины одновременно обнаружили и вирус гриппа, и SARS-CoV-2", - сказала Руженцова.
Она отметила, что сочетание двух вирусов, поражающих дыхательную систему, как правило, способствует более тяжелому и длительному течению заболевания.
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ОбществоСевастопольХорватияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияКоронавирус COVID-19Татьяна Руженцова
 
 
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