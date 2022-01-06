В Роспотребнадзоре рассказали о случаях заражения гриппом и коронавирусом
В Роспотребнадзоре рассказали о случаях одновременного заражения гриппом и коронавирусом
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач-реаниматолог во время обхода пациентов в реанимации в Тамбовской областной больнице
Врач-реаниматолог во время обхода пациентов в реанимации в Тамбовской областной больнице. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом есть и в России, в октябре такую болезнь перенесла беременная женщина в Севастополе, заявила РИА Новости замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
Ранее сообщалось, что в Северной Македонии выявлен первый случай одновременного заболевания гриппом и COVID-19 - "флурон". Накануне флурон на Западных Балканах был зафиксирован в Хорватии и Республике Сербской Боснии и Герцеговины.
2 ноября 2021, 14:05В РоссииВрач объяснила, как отличить коронавирус от гриппа
"О случаях одновременного выявления коронавируса SARS-CoV-2 и гриппа мы знали почти с самого начала пандемии. Их регистрировали в разных странах, в том числе и в России... например, в октябре 2021 года в городе Севастополь у заболевшей беременной женщины одновременно обнаружили и вирус гриппа, и SARS-CoV-2", - сказала Руженцова.
Она отметила, что сочетание двух вирусов, поражающих дыхательную систему, как правило, способствует более тяжелому и длительному течению заболевания.
25 октября 2021, 17:13Распространение коронавирусаПопова сравнила скорость изменчивости коронавируса и гриппа