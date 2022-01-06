https://ria.ru/20220106/koronavirus-1766702024.html

В Роспотребнадзоре рассказали о случаях заражения гриппом и коронавирусом

В Роспотребнадзоре рассказали о случаях заражения гриппом и коронавирусом - РИА Новости, 06.01.2022

В Роспотребнадзоре рассказали о случаях заражения гриппом и коронавирусом

Случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом есть и в России, в октябре такую болезнь перенесла беременная женщина в Севастополе, заявила РИА Новости РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T09:23

2022-01-06T09:23

2022-01-06T09:23

общество

севастополь

хорватия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

коронавирус covid-19

татьяна руженцова

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом есть и в России, в октябре такую болезнь перенесла беременная женщина в Севастополе, заявила РИА Новости замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.Ранее сообщалось, что в Северной Македонии выявлен первый случай одновременного заболевания гриппом и COVID-19 - "флурон". Накануне флурон на Западных Балканах был зафиксирован в Хорватии и Республике Сербской Боснии и Герцеговины."О случаях одновременного выявления коронавируса SARS-CoV-2 и гриппа мы знали почти с самого начала пандемии. Их регистрировали в разных странах, в том числе и в России... например, в октябре 2021 года в городе Севастополь у заболевшей беременной женщины одновременно обнаружили и вирус гриппа, и SARS-CoV-2", - сказала Руженцова.Она отметила, что сочетание двух вирусов, поражающих дыхательную систему, как правило, способствует более тяжелому и длительному течению заболевания.

https://radiosputnik.ria.ru/20211102/gripp-1757377027.html

https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756174056.html

севастополь

хорватия

россия

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общество, севастополь, хорватия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, татьяна руженцова