https://ria.ru/20220106/koloniya-1766707424.html
Путин поручил подготовить меры по предотвращению издевательств в колониях
Путин поручил подготовить меры по предотвращению издевательств в колониях - РИА Новости, 06.01.2022
Путин поручил подготовить меры по предотвращению издевательств в колониях
Владимир Путин поручил министерству юстиции и Генеральной прокуратуре РФ подготовить к 1 июня предложения по предотвращению издевательств в СИЗО и колониях,... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T10:12
2022-01-06T10:12
2022-01-06T10:26
общество
владимир путин
генеральная прокуратура рф
россия
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Владимир Путин поручил министерству юстиции и Генеральной прокуратуре РФ подготовить к 1 июня предложения по предотвращению издевательств в СИЗО и колониях, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Минюсту России совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства РФ и при необходимости подготовить предложения, направленные на недопущение применения незаконных методов воздействия к лицам, содержащимся под стражей и осужденным к лишению свободы", - говорится в поручении.Оба ведомства должны предоставить свои предложения в докладе до 1 июня.Ответственными за выполнение поручения назначены министр юстиции Константин Чуйченко и Генпрокурор Игорь Краснов.
https://ria.ru/20211224/pytki-1765274281.html
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общество, владимир путин, генеральная прокуратура рф, россия
10:12 06.01.2022 (обновлено: 10:26 06.01.2022)
Путин поручил подготовить меры по предотвращению издевательств в колониях
Президент Путин поручил подготовить меры по предотвращению издевательств в колониях и СИЗО