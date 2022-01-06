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Парламент Киргизии рассмотрит ситуацию в Казахстане в закрытом режиме

Парламент Киргизии рассмотрит ситуацию в Казахстане в закрытом режиме - РИА Новости, 06.01.2022

Парламент Киргизии рассмотрит ситуацию в Казахстане в закрытом режиме

Парламент Киргизии рассмотрит ситуацию в Казахстане в закрытом для СМИ режиме, сообщил РИА Новости источник в законодательном собрании. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T09:35

2022-01-06T09:35

2022-01-06T14:29

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

одкб

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алматинская область

касым-жомарт токаев

нур-султан

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БИШКЕК, 6 янв - РИА Новости. Парламент Киргизии рассмотрит ситуацию в Казахстане в закрытом для СМИ режиме, сообщил РИА Новости источник в законодательном собрании."Заседание будет проходить в закрытом режиме. Всю информацию прессе предоставят позже", - заявил собеседник агентства.По его словам, не исключено, что депутаты будут обсуждать и вопрос отправки киргизских войск в составе контингента ОДКБ в Казахстан.Ранее в пресс-службе законодательного собрания республики РИА Новости сообщили, что парламент в четверг соберется на внеочередное заседание для обсуждения ситуации в Казахстане,Согласно закону, подразделения войск Киргизии могут быть отправлены за рубеж только с разрешения как минимум шестидесяти из 90 действующих депутатов парламента.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.Пятого января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, казахстан, одкб, жанаозен, алматинская область, касым-жомарт токаев, нур-султан