https://ria.ru/20220106/kirgiziya-1766699593.html

Президент Киргизии сменил министра цифрового развития республики

Президент Киргизии сменил министра цифрового развития республики - РИА Новости, 06.01.2022

Президент Киргизии сменил министра цифрового развития республики

Президент Киргизии Садыр Жапаров отправил в отставку министра цифрового развития республики Дастана Догоева, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе главы РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T08:46

2022-01-06T08:46

2022-01-06T08:46

в мире

киргизия

садыр жапаров

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БИШКЕК, 6 янв - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров отправил в отставку министра цифрового развития республики Дастана Догоева, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе главы государства."Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому… от занимаемой должности министра цифрового развития Кыргызской Республики освобожден Догоев Дастан Давлетович", - заявил представитель пресс-службы.Сообщается, что исполняющим обязанности главы ведомства назначен экс-директор крупного завода "Дастан" Талантбек Иманов.

https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766697064.html

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в мире, киргизия, садыр жапаров