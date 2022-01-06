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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220106/kino-1766710684.html
В Госдуме хотят запретить гомосексуальные сцены в кино
В Госдуме хотят запретить гомосексуальные сцены в кино - РИА Новости, 06.01.2022
В Госдуме хотят запретить гомосексуальные сцены в кино
Законопроект, запрещающий показ в кино сцен с нетрадиционными отношениями и насилием, внесут в Госдуму после новогодних каникул, сообщила РИА Новости глава... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T13:21
2022-01-06T13:25
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Законопроект, запрещающий показ в кино сцен с нетрадиционными отношениями и насилием, внесут в Госдуму после новогодних каникул, сообщила РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина."Дело в том, что заметно устарел закон о защите детей от информации, в разработке которого я принимала участие будучи депутатом Госдумы четвертого созыва. Мы намереваемся внести поправки. Это касается и сексуальных девиаций, гомосексуальных сцен в кино. Я думаю, что после январских каникул мы сразу возьмемся за этот законопроект", – сказала Останина.По ее словам, на сегодняшний день число угроз, распространяющихся в информационном пространстве, значительно увеличивается, что, в свою очередь, требует ужесточения наказания за публикацию в электронных, бумажных СМИ, а также в интернете материалов, которые побуждают детей к жестокости или другим деструктивным действиям."Понятно, что это вопрос комплексный, но, поскольку закон формулировался в нашем комитете и был принят по инициативе комитета по вопросам женщин, семьи и детей, я считаю, что дело чести сейчас нам заняться этим документом и внести в него поправки. Намереваюсь это сделать сама", – заключила депутат.
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госдума рф, культура, новости культуры, кино и сериалы, кино
13:21 06.01.2022 (обновлено: 13:25 06.01.2022)
 
В Госдуме хотят запретить гомосексуальные сцены в кино

В Госдуму планируют внести проект о запрете в кино гомосексуальных сцен

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Законопроект, запрещающий показ в кино сцен с нетрадиционными отношениями и насилием, внесут в Госдуму после новогодних каникул, сообщила РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
"Дело в том, что заметно устарел закон о защите детей от информации, в разработке которого я принимала участие будучи депутатом Госдумы четвертого созыва. Мы намереваемся внести поправки. Это касается и сексуальных девиаций, гомосексуальных сцен в кино. Я думаю, что после январских каникул мы сразу возьмемся за этот законопроект", – сказала Останина.
По ее словам, на сегодняшний день число угроз, распространяющихся в информационном пространстве, значительно увеличивается, что, в свою очередь, требует ужесточения наказания за публикацию в электронных, бумажных СМИ, а также в интернете материалов, которые побуждают детей к жестокости или другим деструктивным действиям.
"Понятно, что это вопрос комплексный, но, поскольку закон формулировался в нашем комитете и был принят по инициативе комитета по вопросам женщин, семьи и детей, я считаю, что дело чести сейчас нам заняться этим документом и внести в него поправки. Намереваюсь это сделать сама", – заключила депутат.
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