https://ria.ru/20220106/kino-1766710684.html

В Госдуме хотят запретить гомосексуальные сцены в кино

В Госдуме хотят запретить гомосексуальные сцены в кино - РИА Новости, 06.01.2022

В Госдуме хотят запретить гомосексуальные сцены в кино

Законопроект, запрещающий показ в кино сцен с нетрадиционными отношениями и насилием, внесут в Госдуму после новогодних каникул, сообщила РИА Новости глава... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T13:21

2022-01-06T13:21

2022-01-06T13:25

культура

госдума рф

культура

новости культуры

кино и сериалы

кино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637147_0:0:3410:1919_1920x0_80_0_0_e8db94178702f07be9766065f21b520a.jpg

МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Законопроект, запрещающий показ в кино сцен с нетрадиционными отношениями и насилием, внесут в Госдуму после новогодних каникул, сообщила РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина."Дело в том, что заметно устарел закон о защите детей от информации, в разработке которого я принимала участие будучи депутатом Госдумы четвертого созыва. Мы намереваемся внести поправки. Это касается и сексуальных девиаций, гомосексуальных сцен в кино. Я думаю, что после январских каникул мы сразу возьмемся за этот законопроект", – сказала Останина.По ее словам, на сегодняшний день число угроз, распространяющихся в информационном пространстве, значительно увеличивается, что, в свою очередь, требует ужесточения наказания за публикацию в электронных, бумажных СМИ, а также в интернете материалов, которые побуждают детей к жестокости или другим деструктивным действиям."Понятно, что это вопрос комплексный, но, поскольку закон формулировался в нашем комитете и был принят по инициативе комитета по вопросам женщин, семьи и детей, я считаю, что дело чести сейчас нам заняться этим документом и внести в него поправки. Намереваюсь это сделать сама", – заключила депутат.

https://ria.ru/20220105/kino-1764305569.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, культура, новости культуры, кино и сериалы, кино