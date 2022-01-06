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Конец засилью педофилов: в России собрались вернуть смертную казнь
В Госдуме призвали вернуть смертную казнь - РИА Новости, 06.01.2022
Конец засилью педофилов: в России собрались вернуть смертную казнь
Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил в беседе с телеканалом "360", что в России необходимо вернуть смертную казнь для педофилов, рецидивистов и убийц. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T01:19
2022-01-06T01:20
происшествия
общество
кострома
госдума рф
султан хамзаев
россия
убийство пятилетней девочки в костроме
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил в беседе с телеканалом "360", что в России необходимо вернуть смертную казнь для педофилов, рецидивистов и убийц.Так он прокомментировал убийство пятилетней девочки в Костроме.Парламентарий также заявил, что необходимо разобраться, почему одного из подозреваемых, ранее находившегося в местах лишения свободы из-за сексуального насилия, освободили по УДО.Четвертого января пятилетняя девочка вышла гулять на улицу Северной Правды в Костроме, спустя непродолжительное время ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. В результате организованных поисков силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка, тело девочки нашли в комнате одного из общежитий Костромы. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемых. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, в том числе один из них - за сексуальное насилие и порнографию.
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происшествия, общество, кострома, госдума рф, султан хамзаев, россия, убийство пятилетней девочки в костроме
01:19 06.01.2022 (обновлено: 01:20 06.01.2022)
 
В Госдуме призвали вернуть смертную казнь

Депутат Госдумы Хамзаев: нужно вернуть смертную казнь для педофилов, рецидивистов и убийц

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил в беседе с телеканалом "360", что в России необходимо вернуть смертную казнь для педофилов, рецидивистов и убийц.
Так он прокомментировал убийство пятилетней девочки в Костроме.
"Стою на своем: нужно отменить мораторий на смертную казнь для педофилов, рецидивистов и убийц", — заявил Хамзаев.
Парламентарий также заявил, что необходимо разобраться, почему одного из подозреваемых, ранее находившегося в местах лишения свободы из-за сексуального насилия, освободили по УДО.
Четвертого января пятилетняя девочка вышла гулять на улицу Северной Правды в Костроме, спустя непродолжительное время ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. В результате организованных поисков силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка, тело девочки нашли в комнате одного из общежитий Костромы. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемых. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, в том числе один из них - за сексуальное насилие и порнографию.
Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 03:51
Председатель КС допустил возможность возвращения смертной казни в России
 
ПроисшествияОбществоКостромаГосдума РФСултан ХамзаевРоссияУбийство пятилетней девочки в Костроме
 
 
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