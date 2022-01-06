https://ria.ru/20220106/kazastan-1766757806.html

В Казахстане ввели особый режим в местах лишения свободы

В Казахстане ввели особый режим в местах лишения свободы - РИА Новости, 06.01.2022

В Казахстане ввели особый режим в местах лишения свободы

Режим особых условий введен в местах лишения свободы на время действия режима чрезвычайного положения в Казахстане, передает местное агентство KazTAG со ссылкой РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T16:01

2022-01-06T16:01

2022-01-06T16:07

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Режим особых условий введен в местах лишения свободы на время действия режима чрезвычайного положения в Казахстане, передает местное агентство KazTAG со ссылкой на МВД страны."В местах лишения свободы на время действия ЧП в Казахстане введен режим особых условий", - сообщает агентство.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". В ту же ночь Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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