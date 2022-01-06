https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766764643.html

СМИ сообщили о данных о захвате телевышки "Коктобе" в Алма-Ате

СМИ сообщили о данных о захвате телевышки "Коктобе" в Алма-Ате - РИА Новости, 06.01.2022

СМИ сообщили о данных о захвате телевышки "Коктобе" в Алма-Ате

В Алма-Ате могли захватить телевизионную вышку "Коктобе", передает агентство KazTag. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T16:36

2022-01-06T16:36

2022-01-06T16:53

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Алма-Ате могли захватить телевизионную вышку "Коктобе", передает агентство KazTag."Поступают сообщения о захвате телевышки "Коктобе" в Алма-Ате", — говорится в сообщении.Ранее корреспондент Sputnik Казахстан заявил о том, что на площади Республики в центре города слышна стрельба. Началась зачистка улиц.Сотрудники органов правопорядка отразили нападение на здание управления полиции Алмалинского района.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование митингующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, некоторые телеканалы временно прекратили вещание.Вчера утром Токаев отправил в отставку правительство. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев, и анонсировал новые меры для урегулирования ситуации. Сегодня правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.В ночь на 6 января прошло первое заседание Совбеза под руководством Токаева: он сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ решил направить в Казахстан коллективные миротворческие силы на ограниченный период времени.Президент предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.В МИД заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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