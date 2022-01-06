https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766752839.html

Минск надеется на стабилизацию в Казахстане с минимальным участием военных

Минск надеется на стабилизацию в Казахстане с минимальным участием военных - РИА Новости, 06.01.2022

Минск надеется на стабилизацию в Казахстане с минимальным участием военных

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович рассчитывает, что ситуация в Казахстане будет стабилизирована при минимальном задействовании военного... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T15:31

2022-01-06T15:31

2022-01-06T15:31

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

белоруссия

одкб

александр вольфович

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МИНСК, 6 янв - РИА Новости. Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович рассчитывает, что ситуация в Казахстане будет стабилизирована при минимальном задействовании военного компонента."Республика Беларусь должна неукоснительно следовать международным обязательствам в рамках ОДКБ. В частности, речь идет о Душанбинском соглашении 2007 года. Безусловно, о принятом решении (стран ОДКБ - ред.) будет проинформирован Совет Безопасности ООН. В целом же мы продолжаем рассчитывать, что ситуация будет стабилизирована при минимальном задействовании военного компонента", - приводит слова Вольфовича агентство Sputnik Беларусь в Telegram-канале.Он отметил, что "в связи с обращением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к Организации Договора о коллективной безопасности и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету этой страны, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ ... принял решение направить коллективные миротворческие силы организации в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране"."В настоящее время уже идет подготовка к развертыванию миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане... Беларусь с пониманием относится к просьбе Казахстана. В настоящее время происходящее в этой стране можно назвать внешней гибридной агрессией", - сказал госсекретарь.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, казахстан, белоруссия, одкб, александр вольфович