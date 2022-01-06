Минск надеется на стабилизацию в Казахстане с минимальным участием военных
Совбез Белоруссии рассчитывает на минимальное участие военных в ситуации в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкСотрудники силовых структур дежурят на одной из улиц в Нур-Султане
© Sputnik / Владислав Воднев
Сотрудники силовых структур дежурят на одной из улиц в Нур-Султане
МИНСК, 6 янв - РИА Новости. Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович рассчитывает, что ситуация в Казахстане будет стабилизирована при минимальном задействовании военного компонента.
"Республика Беларусь должна неукоснительно следовать международным обязательствам в рамках ОДКБ. В частности, речь идет о Душанбинском соглашении 2007 года. Безусловно, о принятом решении (стран ОДКБ - ред.) будет проинформирован Совет Безопасности ООН. В целом же мы продолжаем рассчитывать, что ситуация будет стабилизирована при минимальном задействовании военного компонента", - приводит слова Вольфовича агентство Sputnik Беларусь в Telegram-канале.
Он отметил, что "в связи с обращением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к Организации Договора о коллективной безопасности и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету этой страны, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ ... принял решение направить коллективные миротворческие силы организации в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране".
"В настоящее время уже идет подготовка к развертыванию миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане... Беларусь с пониманием относится к просьбе Казахстана. В настоящее время происходящее в этой стране можно назвать внешней гибридной агрессией", - сказал госсекретарь.