https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766747659.html

Сенат Казахстана заявил, что провокаторы хотят дестабилизировать ситуацию

Сенат Казахстана заявил, что провокаторы хотят дестабилизировать ситуацию - РИА Новости, 06.01.2022

Сенат Казахстана заявил, что провокаторы хотят дестабилизировать ситуацию

Спикер сената (верхняя палата) парламента Казахстана Маулен Ашимбаев заявил, что действия провокаторов направлены на дестабилизацию внутренней ситуации в... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T15:02

2022-01-06T15:02

2022-01-06T15:15

беспорядки в казахстане

в мире

мангистауская область

парламент казахстана

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

маулен ашимбаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/05/1766637383_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_50abd55df585c588c7af7f7ab8f7c381.jpg

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Спикер сената (верхняя палата) парламента Казахстана Маулен Ашимбаев заявил, что действия провокаторов направлены на дестабилизацию внутренней ситуации в стране."Действия провокаторов направлены на дестабилизацию внутренней ситуации в стране. Продолжается воспрепятствование деятельности скорой помощи и медицинских учреждений, применение оружия в отношении представителей правоохранительных органов, грабеж магазинов и мародерство", - приводятся слова спикера в пресс-релизе.Спикер сената подчеркнул, что в ряде регионов, особенно в Алма-Ате, группы провокаторов совершают преступные действия, организовав нападения на административные здания и социальные объекты.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цену газа.Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнейшем городе страны - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Позднее президент ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00; запрет массовых мероприятий и забастовок; запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь; изъятие у людей оружия и боеприпасов; усиление охраны особо важных объектов. Также ограничен въезд и выезд из Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство республики и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Президент также отметил постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220106/mirotvortsy-1766743371.html

https://ria.ru/20220106/gaz-1766739684.html

мангистауская область

жанаозен

актау

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мангистауская область, парламент казахстана, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, маулен ашимбаев