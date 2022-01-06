13:36 06.01.2022 (обновлено: 14:12 06.01.2022)
Посольство Украины в Нур-Султане перешло на круглосуточный режим работы
Посольство Украины в Нур-Султане из-за беспорядков перешло на круглосуточный режим работы
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане
КИЕВ, 6 янв – РИА Новости. Посольство Украины в Нур-Султане перешло на круглосуточный режим работы в связи с беспорядками в Казахстане, сообщил в четверг пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
"Внимательно следим за развитием событий в Казахстане. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил соответствующим подразделениям дипломатической службы сосредоточиться на защите интересов украинских граждан в Казахстане. Сейчас ключевой приоритет – их безопасность. Посольство Украины в Нур-Султане перешло на круглосуточный режим работы", - написал Николенко на своей странице в Facebook.
По его словам, ситуация усугубляется введением чрезвычайного положения в Казахстане, нестабильной работой мобильной связи и Интернета.
"Вчера вечером группа украинских граждан не смогла вылететь рейсом Алма-Ата-Киев из-за приостановки работы аэропорта. Дипломаты помогли украинцам с поиском мест для ночевки. В настоящее время посольство выясняет с администрацией аэропорта и авиакомпанией возможность осуществления указанного рейса, поддерживает связь с пассажирами. По информации МИД, аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме. Сегодня планируется рейс в Киев", - сообщил Николенко.
Он добавил, что Киев ожидает от казахстанских властей неукоснительного обеспечения безопасности граждан Украины, оказания им полного содействия, в том числе и украинцам, которые предпочитают покинуть территорию Казахстана. Кроме того, он отметил, что Украина своих граждан не оставит на произвол судьбы.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
Пятого января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений". В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.