12:36 06.01.2022 (обновлено: 14:19 06.01.2022)
Белоруссия готова оказать помощь Казахстану, заявили в Минске
МИД Белоруссии заявил, что Минск готов помочь казахстанскому народу
МИНСК, 6 янв – РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что рассматривает события в Казахстане как попытку насильственного переворота, и высказал полную поддержку усилиям руководства этой страны по прекращению беспорядков.
"Фактически речь идет о попытке насильственного переворота и смены власти в Казахстане. Целиком поддерживаем усилия руководства Казахстана по прекращению беспорядков и мародерства, восстановлению нормальной жизнедеятельности страны", - говорится в заявлении МИД Белоруссии, распространенном в четверг.
В нем отмечается "глубокая озабоченность" тем, что ситуация в ряде регионов Казахстана продолжает стремительно ухудшаться. "Боевиками захвачены арсеналы с оружием, в результате их насильственных действий гибнут люди, растет число пострадавших и раненых. Обращает на себя внимание четкая координация действий протестующих, организованное противодействие боевиков правоохранительным органам", - говорится в заявлении.
МИД Белоруссии заявил, что Минск готов оказать помощь Казахстану, в полном объёме выполнит свои союзнические обязательства.
"С учетом складывающейся ситуации главы государств-членов ОДКБ 6 января 2022 года приняли решение Совета коллективной безопасности о направлении Коллективных миротворческих сил Организации в Казахстан на ограниченный период времени для стабилизации и нормализации обстановки в стране. Республика Беларусь полностью готова оказать помощь дружественному казахстанскому народу и в полном объёме выполнит свои союзнические обязательства", - говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что "в этой связи белорусские военнослужащие из состава миротворческих сил ОДКБ направляются в Казахстан". "Направление миротворческого контингента будет осуществляться в полном соответствии с законом Республики Беларусь от 29 ноября 2003 года (о порядке направления военнослужащих и других лиц за пределы Белоруссии для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности – ред.)", - подчеркивается в заявлении.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
Пятого января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".
В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.