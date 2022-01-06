08:16 06.01.2022 (обновлено: 14:28 06.01.2022)
Все объекты жизнеобеспечения в Нур-Султане работают в штатном режиме
В Нур-Султане рассказали о работе инфраструктуры, магазинов и транспорта в городе
Города мира. Нур-Султан. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. В столице Казахстана общественный транспорт работает в штатном режиме, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-секретаря компании City Transportation Systems Науат Азанбаеву.
По её словам, тех, кто не может оплатить за проезд из-за перебоев с интернетом, не высаживают из автобусов.
"С 5 января примерно с 17 часов по времени Нур-Султана (14.00 мск - ред.) казахстанцы не могли оплатить услуги и товары банковскими картами", - сообщается в Telegram-канале Sputnik Казахстан.
Все объекты жизнеобеспечения в столице Казахстана Нур-Султане работают в штатном режиме, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу города.
Сообщается, что из торговых центров открыт "Керуен". Отмечается, что около полудня, как ожидается, выступит комендант города Ержан Саденов.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
Пятого января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".
В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.