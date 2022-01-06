https://ria.ru/20220106/kanikuly-1766702156.html

В Госдуме оценили идею продления новогодних каникул

В Госдуме оценили идею продления новогодних каникул - РИА Новости, 06.01.2022

В Госдуме оценили идею продления новогодних каникул

Продлевать новогодние праздники в условиях пандемии не стоит, существует риск того, что граждане воспользуются продолжительными выходными и поедут отдыхать в... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T09:23

2022-01-06T09:23

2022-01-06T09:23

политика

госдума рф

новый год

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Продлевать новогодние праздники в условиях пандемии не стоит, существует риск того, что граждане воспользуются продолжительными выходными и поедут отдыхать в другие страны, что негативно скажется на эпидемиологической обстановке, заявил РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов."Считаю, что продлевать новогодние каникулы не нужно. Предыдущий локдаун показал, что особо эти выходные дни (на улучшение эпидемиологической ситуации – ред.) не влияют", - ответил депутат на вопрос, стоит ли увеличивать срок выходных из-за пандемии.Парламентарий подчеркнул, что в случае продления каникул существует риск, что граждане направятся отдыхать на зарубежные курорты, опасность завезти в страну новый штамм вируса возрастет."Это негативно сказывается за счет того, что действительно наши граждане едут отдыхать в теплые страны и привозят оттуда новые штаммы коронавируса", - добавил он.Депутат назвал продолжительность выходных достаточной и посоветовал чаще оставаться дома для своей безопасности или же ездить на природу."Сами выходные будут в течение 10 дней – достаточно большой продолжительный период. Понятно, что будут корпоративы, застолья. Хотелось бы посоветовать людям, чтобы как можно меньше было вот таких застолий и корпоративов, чтобы поберегли себя. Постарались как можно чаще оставаться дома, может быть, на природе", - констатировал Леонов.

https://ria.ru/20220105/tsirkulyatsiya-1766600971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, госдума рф, новый год, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей леонов