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КНДР сообщила об испытании сверхзвуковой ракеты
КНДР сообщила об испытании сверхзвуковой ракеты - РИА Новости, 06.01.2022
КНДР сообщила об испытании сверхзвуковой ракеты
КНДР заявляет, что провела в среду испытание сверхзвуковой ракеты, она пролетела 700 километров и "точно попала в цель", сообщает южнокорейское агентство... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T00:35
2022-01-06T00:35
в мире
кндр (северная корея)
японское море
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. КНДР заявляет, что провела в среду испытание сверхзвуковой ракеты, она пролетела 700 километров и "точно попала в цель", сообщает южнокорейское агентство Ренхап.Южнокорейские военные ранее заявили, что КНДР в 8.10 среды (2.10 мск) произвела пуск, предположительно, одной ракеты в сторону Японского моря.Южнокорейское агентство Ренхап сообщило, что в КНДР, вероятнее всего, была запущена баллистическая ракета малой дальности. Оно также высказало предположение, что пуск мог быть произведен в рамках северокорейских зимних военных учений.Это первое предполагаемое испытание вооружений КНДР в этом году. Предыдущее состоялось 19 октября 2021 года, когда Северная Корея испытала новую баллистическую ракету подводного базирования.
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в мире, кндр (северная корея), японское море
00:35 06.01.2022
 
КНДР сообщила об испытании сверхзвуковой ракеты

Ренхап: КНДР сообщила об испытании сверхзвуковой ракеты в среду

© AP Photo / Ahn Young-joonЛюди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. КНДР заявляет, что провела в среду испытание сверхзвуковой ракеты, она пролетела 700 километров и "точно попала в цель", сообщает южнокорейское агентство Ренхап.
"Северная Корея заявляет, что провела испытание "сверхзвуковой" ракеты в среду... "сверхзвуковая ракета" пролетела 700 километров и точно пропала в цель", - говорится в сообщении агентства.
Южнокорейские военные ранее заявили, что КНДР в 8.10 среды (2.10 мск) произвела пуск, предположительно, одной ракеты в сторону Японского моря.
Южнокорейское агентство Ренхап сообщило, что в КНДР, вероятнее всего, была запущена баллистическая ракета малой дальности. Оно также высказало предположение, что пуск мог быть произведен в рамках северокорейских зимних военных учений.
Это первое предполагаемое испытание вооружений КНДР в этом году. Предыдущее состоялось 19 октября 2021 года, когда Северная Корея испытала новую баллистическую ракету подводного базирования.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
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В миреКНДР (Северная Корея)Японское море
 
 
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