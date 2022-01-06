https://ria.ru/20220106/ispytanie-1766685493.html

КНДР сообщила об испытании сверхзвуковой ракеты

КНДР сообщила об испытании сверхзвуковой ракеты - РИА Новости, 06.01.2022

КНДР сообщила об испытании сверхзвуковой ракеты

КНДР заявляет, что провела в среду испытание сверхзвуковой ракеты, она пролетела 700 километров и "точно попала в цель", сообщает южнокорейское агентство... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T00:35

2022-01-06T00:35

2022-01-06T00:35

в мире

кндр (северная корея)

японское море

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. КНДР заявляет, что провела в среду испытание сверхзвуковой ракеты, она пролетела 700 километров и "точно попала в цель", сообщает южнокорейское агентство Ренхап.Южнокорейские военные ранее заявили, что КНДР в 8.10 среды (2.10 мск) произвела пуск, предположительно, одной ракеты в сторону Японского моря.Южнокорейское агентство Ренхап сообщило, что в КНДР, вероятнее всего, была запущена баллистическая ракета малой дальности. Оно также высказало предположение, что пуск мог быть произведен в рамках северокорейских зимних военных учений.Это первое предполагаемое испытание вооружений КНДР в этом году. Предыдущее состоялось 19 октября 2021 года, когда Северная Корея испытала новую баллистическую ракету подводного базирования.

https://ria.ru/20220105/knr-1766613774.html

кндр (северная корея)

японское море

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в мире, кндр (северная корея), японское море