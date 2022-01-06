https://ria.ru/20220106/immunitet-1766750475.html

В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 69,88%

В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 69,88% - РИА Новости, 06.01.2022

В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 69,88%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 69,88%, он уменьшился в сравнении с предновогодними показателями, сообщается на сайте... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T15:18

2022-01-06T15:18

2022-01-06T15:26

распространение коронавируса

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 69,88%, он уменьшился в сравнении с предновогодними показателями, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 6 января коллективный иммунитет 69,88%",- сообщается на сайте в разделе о столице.На 30 декабря коллективный иммунитет составлял 71,4%, а 24 декабря - 72%.Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли 6,4 миллиона человек, первым компонентом привились 6,7 миллиона человек.В Подмосковье уровень коллективного иммунитета снизился до 76,53%, неделей ранее этот показатель был на уровне 77,2%."Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Московской области составляет 76,53% на 6 января", - говорится в сообщении.По состоянию на 6 января, первым компонентом вакцинированы 4 807 350 человек, завершили курс вакцинации 4 623 138 человек, сообщается на сайте.

московская область (подмосковье)

москва

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