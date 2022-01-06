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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220106/immunitet-1766750475.html
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 69,88%
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 69,88% - РИА Новости, 06.01.2022
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 69,88%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 69,88%, он уменьшился в сравнении с предновогодними показателями, сообщается на сайте... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T15:18
2022-01-06T15:26
распространение коронавируса
московская область (подмосковье)
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 69,88%, он уменьшился в сравнении с предновогодними показателями, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 6 января коллективный иммунитет 69,88%",- сообщается на сайте в разделе о столице.На 30 декабря коллективный иммунитет составлял 71,4%, а 24 декабря - 72%.Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли 6,4 миллиона человек, первым компонентом привились 6,7 миллиона человек.В Подмосковье уровень коллективного иммунитета снизился до 76,53%, неделей ранее этот показатель был на уровне 77,2%."Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Московской области составляет 76,53% на 6 января", - говорится в сообщении.По состоянию на 6 января, первым компонентом вакцинированы 4 807 350 человек, завершили курс вакцинации 4 623 138 человек, сообщается на сайте.
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московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:18 06.01.2022 (обновлено: 15:26 06.01.2022)
 
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 69,88%

В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился с 71,4 до 69,88 процента

© РИА Новости / Валерий МельниковДевушка делает прививку в пункте вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве
Девушка делает прививку в пункте вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Девушка делает прививку в пункте вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 69,88%, он уменьшился в сравнении с предновогодними показателями, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
"По состоянию на 6 января коллективный иммунитет 69,88%",- сообщается на сайте в разделе о столице.
На 30 декабря коллективный иммунитет составлял 71,4%, а 24 декабря - 72%.
Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли 6,4 миллиона человек, первым компонентом привились 6,7 миллиона человек.
В Подмосковье уровень коллективного иммунитета снизился до 76,53%, неделей ранее этот показатель был на уровне 77,2%.
"Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Московской области составляет 76,53% на 6 января", - говорится в сообщении.
По состоянию на 6 января, первым компонентом вакцинированы 4 807 350 человек, завершили курс вакцинации 4 623 138 человек, сообщается на сайте.
 
Распространение коронавирусаМосковская область (Подмосковье)МоскваКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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