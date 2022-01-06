https://ria.ru/20220106/guzeeva-1766720354.html
Лариса Гузеева получила в подарок часы почти за два миллиона рублей
Лариса Гузеева получила в подарок часы почти за два миллиона рублей - РИА Новости, 06.01.2022
Лариса Гузеева получила в подарок часы почти за два миллиона рублей
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева получила в подарок от певца Авраама Руссо часы за 1,8 миллиона рублей, сообщает 5-tv.ru. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T13:23
2022-01-06T13:23
2022-01-06T13:23
шоубиз
авраам руссо (ипджиян)
звезды
роза сябитова
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева получила в подарок от певца Авраама Руссо часы за 1,8 миллиона рублей, сообщает 5-tv.ru.Это произошло на съемках передачи "Давай поженимся!". Авраам Руссо подчеркнул, что достойной женщине полагается и достойный подарок."Я смотрю вашу программу уже очень долго. Вы сколько добра сделали в этой стране, двух сердец объединили очень много!" — обратился певец к Гузеевой.По его словам, модный аксессуар от фирмы его близкого друга. Лариса Гузеева восхитилась подарком. "Боже, какая красота! Я не должна выйти замуж за этого друга вашего?!" — воскликнула она.Коллега Гузеевой Роза Сябитова призналась, что сама бы вышла замуж за такого щедрого мужчину.
https://ria.ru/20220105/znamenitosti-1766637920.html
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авраам руссо (ипджиян), звезды, роза сябитова, знаменитости, лариса гузеева
Лариса Гузеева получила в подарок часы почти за два миллиона рублей
Певец Авраам Руссо подарил телеведущей Ларисе Гузеевой часы за 1,8 миллиона рублей
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости
. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева получила в подарок от певца Авраама Руссо часы за 1,8 миллиона рублей, сообщает
5-tv.ru.
Это произошло на съемках передачи "Давай поженимся!". Авраам Руссо подчеркнул, что достойной женщине полагается и достойный подарок.
"Я смотрю вашу программу уже очень долго. Вы сколько добра сделали в этой стране, двух сердец объединили очень много!" — обратился певец к Гузеевой.
По его словам, модный аксессуар от фирмы его близкого друга.
Лариса Гузеева восхитилась подарком. "Боже, какая красота! Я не должна выйти замуж за этого друга вашего?!" — воскликнула она.
Коллега Гузеевой Роза Сябитова призналась, что сама бы вышла замуж за такого щедрого мужчину.