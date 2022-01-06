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Ракетные комплексы "Гибка-С" поступят в российские войска в 2022 году
Ракетные комплексы "Гибка-С" поступят в российские войска в 2022 году - РИА Новости, 06.01.2022
Ракетные комплексы "Гибка-С" поступят в российские войска в 2022 году
Мобильные зенитные комплексы "Гибка-С" сверхмалой дальности впервые поступят в войска РФ в 2022 году, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T11:24
2022-01-06T11:24
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
гибка-с
россия
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Мобильные зенитные комплексы "Гибка-С" сверхмалой дальности впервые поступят в войска РФ в 2022 году, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ."Взводные комплекты мобильного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) противовоздушной обороны (ПВО) сверхмалой дальности "Гибка-С" впервые поступят в войска в следующем году", - говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, боевые машины оснащены средствами разведки и автоматизированной системой управления, входящей в единую систему управления тактического звена, что позволит им вести круглосуточное боевое дежурство по ПВО и управлять огнем в режиме реального времени. Комплекс "Гибка-С" малой дальности способен противостоять самолетам, вертолетам, беспилотным летательным аппаратам, крылатым ракетам и системам высокоточного оружия, летящим на малых и предельно малых высотах, в любое время суток и в условиях ограниченной видимости.Минобороны добавляет, что комплекс оснащен четырьмя готовыми к пуску ракетами "Игла", "Игла-С" или "Верба" и установлен на шасси бронеавтомобиля "Тигр-М".
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), гибка-с, россия
11:24 06.01.2022
 
Ракетные комплексы "Гибка-С" поступят в российские войска в 2022 году

Ракетные комплексы "Гибка-С" впервые поступят в российские войска в 2022 году

© Фото : Минобороны РФИспытания зенитно-ракетного комплекса "Гибка-С"
Испытания зенитно-ракетного комплекса Гибка-С - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© Фото : Минобороны РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Мобильные зенитные комплексы "Гибка-С" сверхмалой дальности впервые поступят в войска РФ в 2022 году, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.
"Взводные комплекты мобильного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) противовоздушной обороны (ПВО) сверхмалой дальности "Гибка-С" впервые поступят в войска в следующем году", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, боевые машины оснащены средствами разведки и автоматизированной системой управления, входящей в единую систему управления тактического звена, что позволит им вести круглосуточное боевое дежурство по ПВО и управлять огнем в режиме реального времени. Комплекс "Гибка-С" малой дальности способен противостоять самолетам, вертолетам, беспилотным летательным аппаратам, крылатым ракетам и системам высокоточного оружия, летящим на малых и предельно малых высотах, в любое время суток и в условиях ограниченной видимости.
Минобороны добавляет, что комплекс оснащен четырьмя готовыми к пуску ракетами "Игла", "Игла-С" или "Верба" и установлен на шасси бронеавтомобиля "Тигр-М".
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
31 декабря 2021, 18:50Наука
Рогозин призвал не спешить с разработкой сверхтяжелой ракеты
 
БезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Гибка-СРоссия
 
 
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