https://ria.ru/20220106/gibka-s-1766717927.html
Ракетные комплексы "Гибка-С" поступят в российские войска в 2022 году
Ракетные комплексы "Гибка-С" поступят в российские войска в 2022 году - РИА Новости, 06.01.2022
Ракетные комплексы "Гибка-С" поступят в российские войска в 2022 году
Мобильные зенитные комплексы "Гибка-С" сверхмалой дальности впервые поступят в войска РФ в 2022 году, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T11:24
2022-01-06T11:24
2022-01-06T11:24
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
гибка-с
россия
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Мобильные зенитные комплексы "Гибка-С" сверхмалой дальности впервые поступят в войска РФ в 2022 году, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ."Взводные комплекты мобильного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) противовоздушной обороны (ПВО) сверхмалой дальности "Гибка-С" впервые поступят в войска в следующем году", - говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, боевые машины оснащены средствами разведки и автоматизированной системой управления, входящей в единую систему управления тактического звена, что позволит им вести круглосуточное боевое дежурство по ПВО и управлять огнем в режиме реального времени. Комплекс "Гибка-С" малой дальности способен противостоять самолетам, вертолетам, беспилотным летательным аппаратам, крылатым ракетам и системам высокоточного оружия, летящим на малых и предельно малых высотах, в любое время суток и в условиях ограниченной видимости.Минобороны добавляет, что комплекс оснащен четырьмя готовыми к пуску ракетами "Игла", "Игла-С" или "Верба" и установлен на шасси бронеавтомобиля "Тигр-М".
https://ria.ru/20211231/raketa-1766323118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), гибка-с, россия
Ракетные комплексы "Гибка-С" поступят в российские войска в 2022 году
Ракетные комплексы "Гибка-С" впервые поступят в российские войска в 2022 году
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости.
Мобильные зенитные комплексы "Гибка-С
" сверхмалой дальности впервые поступят в войска РФ
в 2022 году, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.
"Взводные комплекты мобильного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) противовоздушной обороны (ПВО) сверхмалой дальности "Гибка-С" впервые поступят в войска в следующем году", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, боевые машины оснащены средствами разведки и автоматизированной системой управления, входящей в единую систему управления тактического звена, что позволит им вести круглосуточное боевое дежурство по ПВО и управлять огнем в режиме реального времени. Комплекс "Гибка-С" малой дальности способен противостоять самолетам, вертолетам, беспилотным летательным аппаратам, крылатым ракетам и системам высокоточного оружия, летящим на малых и предельно малых высотах, в любое время суток и в условиях ограниченной видимости.
Минобороны добавляет, что комплекс оснащен четырьмя готовыми к пуску ракетами "Игла", "Игла-С" или "Верба" и установлен на шасси бронеавтомобиля "Тигр-М".