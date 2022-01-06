https://ria.ru/20220106/geopolitika-1766783493.html

Байден преклонил колено перед Путиным

Байден "преклонил колено" перед Путиным, пишет The Washington Times - РИА Новости, 06.01.2022

Байден преклонил колено перед Путиным

Президент США Джо Байден "преклонил колено" перед российским лидером Владимиром Путиным. Об этом говорится в редакционной статье The Washington Times. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T18:56

2022-01-06T18:56

2022-01-06T18:56

политика

сша

владимир путин

джо байден

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден "преклонил колено" перед российским лидером Владимиром Путиным. Об этом говорится в редакционной статье The Washington Times.Как считают журналисты, во время очередных переговоров глава Белого дома пошел на серьезные уступки Москве, поскольку отказался размещать армию и ракетные вооружения на территории Украины. Байден сделал "большой геополитический подарок" России, сняв санкции с газопровода "Северный поток — 2", полагают колумнисты. Более того, война действующего президента США с энергетическими компаниями внутри страны подпитывает нефтяную отрасль Москвы, которая рекордно нарастила экспорт топлива в Штаты, говорится в материале."У господина Путина преимущество перед американским лидером, и он знает об этом. Единственная политика администрации Байдена в отношении России – это политика слабости", — подытожили авторы.Владимир Путин и Джо Байден в ночь на 31 декабря провели телефонный разговор. По данным Кремля, глава Белого дома сообщил о готовности ввести "масштабные санкции" из-за ситуации с Украиной. Российский лидер в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений между странами.

https://ria.ru/20220106/voyna-1766765477.html

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политика, сша, владимир путин, джо байден, северный поток — 2, россия