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Байден преклонил колено перед Путиным
Байден "преклонил колено" перед Путиным, пишет The Washington Times - РИА Новости, 06.01.2022
Байден преклонил колено перед Путиным
Президент США Джо Байден "преклонил колено" перед российским лидером Владимиром Путиным. Об этом говорится в редакционной статье The Washington Times. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T18:56
2022-01-06T18:56
политика
сша
владимир путин
джо байден
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден "преклонил колено" перед российским лидером Владимиром Путиным. Об этом говорится в редакционной статье The Washington Times.Как считают журналисты, во время очередных переговоров глава Белого дома пошел на серьезные уступки Москве, поскольку отказался размещать армию и ракетные вооружения на территории Украины. Байден сделал "большой геополитический подарок" России, сняв санкции с газопровода "Северный поток — 2", полагают колумнисты. Более того, война действующего президента США с энергетическими компаниями внутри страны подпитывает нефтяную отрасль Москвы, которая рекордно нарастила экспорт топлива в Штаты, говорится в материале."У господина Путина преимущество перед американским лидером, и он знает об этом. Единственная политика администрации Байдена в отношении России – это политика слабости", — подытожили авторы.Владимир Путин и Джо Байден в ночь на 31 декабря провели телефонный разговор. По данным Кремля, глава Белого дома сообщил о готовности ввести "масштабные санкции" из-за ситуации с Украиной. Российский лидер в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений между странами.
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политика, сша, владимир путин, джо байден, северный поток — 2, россия
18:56 06.01.2022
 
Байден "преклонил колено" перед Путиным, пишет The Washington Times

WT: американский лидер Байден "преклонил колено" перед президентом России Путиным

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден "преклонил колено" перед российским лидером Владимиром Путиным. Об этом говорится в редакционной статье The Washington Times.
"Байден заявлял, что вызовет уважение у Путина. На деле же он делает слабые попытки заключить с ним любую сделку", — посетовали обозреватели.
Как считают журналисты, во время очередных переговоров глава Белого дома пошел на серьезные уступки Москве, поскольку отказался размещать армию и ракетные вооружения на территории Украины. Байден сделал "большой геополитический подарок" России, сняв санкции с газопровода "Северный поток — 2", полагают колумнисты. Более того, война действующего президента США с энергетическими компаниями внутри страны подпитывает нефтяную отрасль Москвы, которая рекордно нарастила экспорт топлива в Штаты, говорится в материале.
"У господина Путина преимущество перед американским лидером, и он знает об этом. Единственная политика администрации Байдена в отношении России – это политика слабости", — подытожили авторы.
Владимир Путин и Джо Байден в ночь на 31 декабря провели телефонный разговор. По данным Кремля, глава Белого дома сообщил о готовности ввести "масштабные санкции" из-за ситуации с Украиной. Российский лидер в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений между странами.
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ПолитикаСШАВладимир ПутинДжо БайденСеверный поток — 2Россия
 
 
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