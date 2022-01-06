Байден "преклонил колено" перед Путиным, пишет The Washington Times
WT: американский лидер Байден "преклонил колено" перед президентом России Путиным
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
© AP Photo / Patrick Semansky
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден "преклонил колено" перед российским лидером Владимиром Путиным. Об этом говорится в редакционной статье The Washington Times.
"Байден заявлял, что вызовет уважение у Путина. На деле же он делает слабые попытки заключить с ним любую сделку", — посетовали обозреватели.
Как считают журналисты, во время очередных переговоров глава Белого дома пошел на серьезные уступки Москве, поскольку отказался размещать армию и ракетные вооружения на территории Украины. Байден сделал "большой геополитический подарок" России, сняв санкции с газопровода "Северный поток — 2", полагают колумнисты. Более того, война действующего президента США с энергетическими компаниями внутри страны подпитывает нефтяную отрасль Москвы, которая рекордно нарастила экспорт топлива в Штаты, говорится в материале.
"У господина Путина преимущество перед американским лидером, и он знает об этом. Единственная политика администрации Байдена в отношении России – это политика слабости", — подытожили авторы.
Владимир Путин и Джо Байден в ночь на 31 декабря провели телефонный разговор. По данным Кремля, глава Белого дома сообщил о готовности ввести "масштабные санкции" из-за ситуации с Украиной. Российский лидер в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений между странами.