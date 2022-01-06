https://ria.ru/20220106/gaz-1766797210.html

Фьючерсы на газ в Европе выросли до 1150 долларов

Фьючерсы на газ в Европе выросли до 1150 долларов - РИА Новости, 06.01.2022

Фьючерсы на газ в Европе выросли до 1150 долларов

К закрытию торгов цены фьючерсов на газ в Европе приблизились к 1150 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T21:06

2022-01-06T21:06

2022-01-06T21:54

экономика

азия

европа

северный поток — 2

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. К закрытию торгов цены фьючерсов на газ в Европе приблизились к 1150 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.На открытии торгов стоимость февральских контрактов на платформе ICE Futures была чуть выше 1140 долларов. Минимальная отметка — 1066,8 доллара, максимум — 146,8 доллара (на 7,2% выше расчета накануне — почти 1070 долларов).Пятого января фьючерсы торговались в диапазоне примерно 1030-1130 долларов.Стоимость газа коррекционно снижается после 21 декабря, когда был зафиксирован рекорд в 2190,4 доллара. Котировки 31 декабря опустились ниже отметки в 800 долларов впервые с 10 ноября. Помимо коррекции, цены могут снижаться из-за дополнительных поставов СПГ в Европу из США и увеличением выработки электроэнергии на европейских ветряных электростанциях.Однако, несмотря на краткосрочное падение, цены в декабре остаются высокими. Средняя стоимость январских фьючерсов на платформе ICE Futures, по расчетам РИА Новости, чуть ниже 1400 долларов, а на споте аналогичный показатель, по данным Spot TTF, составляет почти 1340 долларов (в семь раз выше год к году).Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны прошлого года, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов, а в декабре котировки выросли уже вдвое. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии. Сейчас на настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределенность с запуском "Северного потока — 2". Обе нитки трубопровода заполнены техническим газом, и он готов к работе, однако, как ожидается, будет запущен не ранее второго полугодия 2022 года.

https://ria.ru/20220106/gaz-1766697351.html

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экономика, азия, европа, северный поток — 2