https://ria.ru/20220106/gaz-1766708936.html

Реверс по "Ямалу — Европе" в Польшу вырос почти в семь раз

Реверс по "Ямалу — Европе" в Польшу вырос почти в семь раз - РИА Новости, 06.01.2022

Реверс по "Ямалу — Европе" в Польшу вырос почти в семь раз

Реверс по газопроводу "Ямал-Европа" из Германии в Польшу вырос почти в семь раз, свидетельствуют данные немецкого оператора Gascade. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T10:20

2022-01-06T10:20

2022-01-06T15:24

в мире

германия

польша

ямал-европа (газопровод)

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Реверс по газопроводу "Ямал-Европа" из Германии в Польшу вырос почти в семь раз, свидетельствуют данные немецкого оператора Gascade.Показатель накануне с 8.00 до 20.00 мск (газовые сутки заканчиваются в 6.00 по местному времени, 8.00 мск) колебался в диапазоне 156-160 тысяч кубометров в час, а с 20.00 до 8.00 мск снизился почти до 100 тысяч кубометров.Реверсные поставки 6 января выросли примерно в семь раз: с 8.00 до 14.00 мск колеблются в диапазоне 724-727 тысяч кубометров в час.Транзит накануне снизился более чем в пять раз."Газпром" уже более двух недель не бронирует мощности газопровода. Магистраль перешла в реверсный режим с 21 декабря (реверс означает, что изначальный потребитель, получив в собственность газ, поставляет его в обратном направлении).Газопровод "Ямал-Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год

https://ria.ru/20220101/gazoprovod-1766386269.html

германия

польша

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в мире, германия, польша, ямал-европа (газопровод)