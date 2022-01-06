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Реверс по "Ямалу — Европе" в Польшу вырос почти в семь раз
Реверс по "Ямалу — Европе" в Польшу вырос почти в семь раз - РИА Новости, 06.01.2022
Реверс по "Ямалу — Европе" в Польшу вырос почти в семь раз
Реверс по газопроводу "Ямал-Европа" из Германии в Польшу вырос почти в семь раз, свидетельствуют данные немецкого оператора Gascade. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T10:20
2022-01-06T15:24
в мире
германия
польша
ямал-европа (газопровод)
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Реверс по газопроводу "Ямал-Европа" из Германии в Польшу вырос почти в семь раз, свидетельствуют данные немецкого оператора Gascade.Показатель накануне с 8.00 до 20.00 мск (газовые сутки заканчиваются в 6.00 по местному времени, 8.00 мск) колебался в диапазоне 156-160 тысяч кубометров в час, а с 20.00 до 8.00 мск снизился почти до 100 тысяч кубометров.Реверсные поставки 6 января выросли примерно в семь раз: с 8.00 до 14.00 мск колеблются в диапазоне 724-727 тысяч кубометров в час.Транзит накануне снизился более чем в пять раз."Газпром" уже более двух недель не бронирует мощности газопровода. Магистраль перешла в реверсный режим с 21 декабря (реверс означает, что изначальный потребитель, получив в собственность газ, поставляет его в обратном направлении).Газопровод "Ямал-Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год
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в мире, германия, польша, ямал-европа (газопровод)
10:20 06.01.2022 (обновлено: 15:24 06.01.2022)
 
Реверс по "Ямалу — Европе" в Польшу вырос почти в семь раз

Реверс по газопроводу "Ямал — Европа" из Германии в Польшу вырос почти в семь раз

© AP Photo / Sergei GritsРабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© AP Photo / Sergei Grits
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Реверс по газопроводу "Ямал-Европа" из Германии в Польшу вырос почти в семь раз, свидетельствуют данные немецкого оператора Gascade.
Показатель накануне с 8.00 до 20.00 мск (газовые сутки заканчиваются в 6.00 по местному времени, 8.00 мск) колебался в диапазоне 156-160 тысяч кубометров в час, а с 20.00 до 8.00 мск снизился почти до 100 тысяч кубометров.
Реверсные поставки 6 января выросли примерно в семь раз: с 8.00 до 14.00 мск колеблются в диапазоне 724-727 тысяч кубометров в час.
Транзит накануне снизился более чем в пять раз.
"Газпром" уже более двух недель не бронирует мощности газопровода. Магистраль перешла в реверсный режим с 21 декабря (реверс означает, что изначальный потребитель, получив в собственность газ, поставляет его в обратном направлении).
Газопровод "Ямал-Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год
Рабочий на компрессорной станции газопровода Ямал-Европа недалеко от Несвижа - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
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В миреГерманияПольшаЯмал-Европа (газопровод)
 
 
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