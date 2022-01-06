Эксперты назвали условие, при котором Европе хватит газа этой зимой
Эксперты: газа в Европе немного, но при умеренно холодной зиме должно хватить
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Подземные хранилища газа в Европе — на минимальном за многие годы уровне, но при умеренно холодной зиме голубого топлива должно хватить, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Европа после холодной затяжной зимы и жаркого лета отобрала из своих хранилищ больше газа, чем обычно: за несколько месяцев — рекордный с 2011 года объем — 65,6 миллиарда кубометров (сезон отбора закончился только в конце марта).
Теперь, после наступления холодов, европейцы стали качать из своих хранилищ больше газа. Низкая температура подстегивает спрос на топливо, 21 декабря в моменте стоимость фьючерсов на газ взлетела до исторического максимума — почти 2200 долларов за тысячу кубометров.
На конец 2021 года европейские потребители отобрали из "подземок" уже более 45%, или почти 22 миллиарда кубометров от объема закачанного в прошлом году газа (почти 49 миллиардов кубометров).
"Несмотря на рекордно низкий уровень запасов… их вполне достаточно для покрытия пиков спроса в первом квартале 2022 года", - говорит старший консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова.
Перебои с поставками могут начаться в случае действительно сильных холодов, отмечает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. "Скорее всего, в случае умеренно холодной зимы, как в прошлом году, газа в хранилищах все же хватит", — считает он.
Но точечные перебои возможны, газ в хранилищах контролируется разными компаниями, какие-то страны, например Великобритания, практически не имеют собственных газохранилищ, в отличии от, например, Германии и Франции. В случае сильных холодов важно будет не только то, сколько газа в хранилищах, но и смогут ли экспортеры (в том числе Россия) увеличить трубопроводные поставки, уверен аналитик Fitch.
ПХГ в Европе активно используются для выработки — за счет основного топлива, газа — электроэнергии. Спрос на нее зависит от погоды, главного фактора, который влияет на цену газа, напоминает заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. И именно этот фактор в перспективе одного-трех месяцев предсказывается хуже всего. "Если газа в хранилищах мало, это вызывает тревогу за возможность будущего бесперебойного потребления и заставляет хеджировать риски, прежде всего, покупкой фьючерсов на поставку газа", — объясняет он.
Низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ заставляет европейских потребителей волноваться. Не исключено, что зимой цены могут взлететь выше 3000 долларов, говорили ранее опрошенные РИА Новости аналитики.
В целом ситуация на газовом рынке в Европе остается сложной: цены по-прежнему держатся выше 1000 долларов, европейские хранилища полупустые, зима продолжается и пока никто не может сказать, хватит ли потребителям газа.