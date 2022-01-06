https://ria.ru/20220106/gaz-1766697351.html

Эксперты назвали условие, при котором Европе хватит газа этой зимой

Эксперты назвали условие, при котором Европе хватит газа этой зимой - РИА Новости, 06.01.2022

Эксперты назвали условие, при котором Европе хватит газа этой зимой

Подземные хранилища газа в Европе — на минимальном за многие годы уровне, но при умеренно холодной зиме голубого топлива должно хватить, считают опрошенные РИА... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T07:57

2022-01-06T07:57

2022-01-06T07:57

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франция

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сергей колобанов

екатерина колбикова

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Подземные хранилища газа в Европе — на минимальном за многие годы уровне, но при умеренно холодной зиме голубого топлива должно хватить, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Европа после холодной затяжной зимы и жаркого лета отобрала из своих хранилищ больше газа, чем обычно: за несколько месяцев — рекордный с 2011 года объем — 65,6 миллиарда кубометров (сезон отбора закончился только в конце марта).Теперь, после наступления холодов, европейцы стали качать из своих хранилищ больше газа. Низкая температура подстегивает спрос на топливо, 21 декабря в моменте стоимость фьючерсов на газ взлетела до исторического максимума — почти 2200 долларов за тысячу кубометров.На конец 2021 года европейские потребители отобрали из "подземок" уже более 45%, или почти 22 миллиарда кубометров от объема закачанного в прошлом году газа (почти 49 миллиардов кубометров).Перебои с поставками могут начаться в случае действительно сильных холодов, отмечает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. "Скорее всего, в случае умеренно холодной зимы, как в прошлом году, газа в хранилищах все же хватит", — считает он.Но точечные перебои возможны, газ в хранилищах контролируется разными компаниями, какие-то страны, например Великобритания, практически не имеют собственных газохранилищ, в отличии от, например, Германии и Франции. В случае сильных холодов важно будет не только то, сколько газа в хранилищах, но и смогут ли экспортеры (в том числе Россия) увеличить трубопроводные поставки, уверен аналитик Fitch.ПХГ в Европе активно используются для выработки — за счет основного топлива, газа — электроэнергии. Спрос на нее зависит от погоды, главного фактора, который влияет на цену газа, напоминает заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. И именно этот фактор в перспективе одного-трех месяцев предсказывается хуже всего. "Если газа в хранилищах мало, это вызывает тревогу за возможность будущего бесперебойного потребления и заставляет хеджировать риски, прежде всего, покупкой фьючерсов на поставку газа", — объясняет он.Низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ заставляет европейских потребителей волноваться. Не исключено, что зимой цены могут взлететь выше 3000 долларов, говорили ранее опрошенные РИА Новости аналитики.В целом ситуация на газовом рынке в Европе остается сложной: цены по-прежнему держатся выше 1000 долларов, европейские хранилища полупустые, зима продолжается и пока никто не может сказать, хватит ли потребителям газа.

https://ria.ru/20220106/gaz-1766692160.html

https://ria.ru/20220104/gaz-1766548145.html

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в мире, европа, франция, fitch ratings, дмитрий маринченко, россия, сергей колобанов, екатерина колбикова