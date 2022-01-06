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"Нормандская четверка" не обсуждает создание других форматов, заявил Козак
"Нормандская четверка" не обсуждает создание других форматов, заявил Козак - РИА Новости, 06.01.2022
"Нормандская четверка" не обсуждает создание других форматов, заявил Козак
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что создание каких-либо параллельных форматов в рамках "нормандской четверки" дезорганизует процесс... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T19:43
2022-01-06T19:43
2022-01-06T19:43
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дмитрий козак
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что создание каких-либо параллельных форматов в рамках "нормандской четверки" дезорганизует процесс переговоров и их создание не обсуждается.В четверг Козак провел встречу с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Она была посвящена внутриукраинскому урегулированию и организована по инициативе российской стороны."У нас уже давно, с августа 2020 года, договоренность о том, что эти встречи проводят вместе министерство иностранных дел и политические советники нормандского формата. В таком формате мы сегодня вели диалог. Договорились, что этот диалог будет продолжен в таком формате и дальше", - сказал Козак, отвечая на вопрос, обсуждалась ли возможность проведения встречи "нормандского формата" на министерском уровне или саммита лидеров.По его словам, параллельные форматы переговоров создавать вредно и это "дезорганизует процесс переговоров, поскольку в разных форматах могут возникать разные оттенки договоренностей и разные аспекты договоренностей, которые потом всеми сторонами по-разному могут интерпретироваться"."Поэтому это не обсуждается, что будут какие-то параллельные форматы и одни и те же вопросы будут обсуждаться с участием различных представителей-участников нормандского формата", - добавил Козак."Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
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в мире, украина, париж, дмитрий козак, россия, йенс плетнер
"Нормандская четверка" не обсуждает создание других форматов, заявил Козак
Замглавы АП Козак: "нормандская четверка" не обсуждает создание параллельных форматов
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости.
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак
заявил, что создание каких-либо параллельных форматов в рамках "нормандской четверки" дезорганизует процесс переговоров и их создание не обсуждается.
В четверг Козак провел встречу с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером
и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Она была посвящена внутриукраинскому урегулированию и организована по инициативе российской стороны.
"У нас уже давно, с августа 2020 года, договоренность о том, что эти встречи проводят вместе министерство иностранных дел и политические советники нормандского формата. В таком формате мы сегодня вели диалог. Договорились, что этот диалог будет продолжен в таком формате и дальше", - сказал Козак, отвечая на вопрос, обсуждалась ли возможность проведения встречи "нормандского формата" на министерском уровне или саммита лидеров.
По его словам, параллельные форматы переговоров создавать вредно и это "дезорганизует процесс переговоров, поскольку в разных форматах могут возникать разные оттенки договоренностей и разные аспекты договоренностей, которые потом всеми сторонами по-разному могут интерпретироваться".
"Поэтому это не обсуждается, что будут какие-то параллельные форматы и одни и те же вопросы будут обсуждаться с участием различных представителей-участников нормандского формата", - добавил Козак.
"Нормандский формат" переговоров по Украине
существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии
лидеры Германии
, России
, Украины и Франции
впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе
. Предыдущий саммит прошел в Париже
9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.