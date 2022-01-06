https://ria.ru/20220106/format-1766687721.html

Посол Украины: Берлин будет пытаться реанимировать "нормандский формат"

Посол Украины: Берлин будет пытаться реанимировать "нормандский формат" - РИА Новости, 06.01.2022

Посол Украины: Берлин будет пытаться реанимировать "нормандский формат"

Киеву не стоит ожидать новой позиции ФРГ относительно поставок оружия в страну и "Северного потока — 2", однако новое правительство будет пытаться реанимировать РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T01:17

2022-01-06T01:17

2022-01-06T02:37

в мире

киев

москва

еврокомиссия

балтийское море

андрей мельник

северный поток — 2

nord stream 2 ag

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КИЕВ, 6 янв — РИА Новости. Киеву не стоит ожидать новой позиции ФРГ относительно поставок оружия в страну и "Северного потока — 2", однако новое правительство будет пытаться реанимировать переговоры в "нормандском формате", убежден посол Украины в Германии Андрей Мельник.Мельник добавил, что одним из сигналов нового канцлера Олафа Шольца является то, что "Германия будет пытаться реанимировать переговоры в "нормандском формате".По другим ключевым темам, по его словам, включая "Северный поток — 2", позиция нового канцлера часто совпадает, а в некоторых вопросах "даже отходит немного назад от позиции, которая была во времена госпожи (Ангелы - ред.) Меркель". Мельник назвал это "серьезным вызовом" для Киева.Он также считает, что "Северный поток — 2" "вряд ли" заработает этой зимой. Он также не думает, что из-за "обрезания поставок газа" Москвой, Германия может отойти от процедур. "У меня есть чувство, что Европа не согласится. Но у нас остается другой вызов – возвращение темы "Северного потока — 2" в политическую плоскость… Партия зеленых с первых дней выступала против "Северного потока — 2", считая его геополитическим проектом, ненужным с точки зрения экономики и вредным с точки зрения экологии. Социал-демократы говорят: мол, труба уже построена, мы не можем ее похоронить на дне Балтийского моря. Сейчас этот спор выходит на поверхность – и это дает нам шанс", - заявил посол."Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс ранее был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для оператора трубопровода Nord Stream 2 AG создать в Германии дочернее предприятие и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. Затем по поводу итогового решения регулятора выскажет свое мнение Еврокомиссия. В итоге пока завершение сертификации ожидается во втором полугодии.

https://ria.ru/20220104/peregovory-1766591657.html

https://ria.ru/20220104/ukraina-1766545659.html

киев

москва

балтийское море

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