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Посол Украины: Берлин будет пытаться реанимировать "нормандский формат"
Посол Украины: Берлин будет пытаться реанимировать "нормандский формат" - РИА Новости, 06.01.2022
Посол Украины: Берлин будет пытаться реанимировать "нормандский формат"
Киеву не стоит ожидать новой позиции ФРГ относительно поставок оружия в страну и "Северного потока — 2", однако новое правительство будет пытаться реанимировать РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T01:17
2022-01-06T02:37
в мире
киев
москва
еврокомиссия
балтийское море
андрей мельник
северный поток — 2
nord stream 2 ag
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КИЕВ, 6 янв — РИА Новости. Киеву не стоит ожидать новой позиции ФРГ относительно поставок оружия в страну и "Северного потока — 2", однако новое правительство будет пытаться реанимировать переговоры в "нормандском формате", убежден посол Украины в Германии Андрей Мельник.Мельник добавил, что одним из сигналов нового канцлера Олафа Шольца является то, что "Германия будет пытаться реанимировать переговоры в "нормандском формате".По другим ключевым темам, по его словам, включая "Северный поток — 2", позиция нового канцлера часто совпадает, а в некоторых вопросах "даже отходит немного назад от позиции, которая была во времена госпожи (Ангелы - ред.) Меркель". Мельник назвал это "серьезным вызовом" для Киева.Он также считает, что "Северный поток — 2" "вряд ли" заработает этой зимой. Он также не думает, что из-за "обрезания поставок газа" Москвой, Германия может отойти от процедур. "У меня есть чувство, что Европа не согласится. Но у нас остается другой вызов – возвращение темы "Северного потока — 2" в политическую плоскость… Партия зеленых с первых дней выступала против "Северного потока — 2", считая его геополитическим проектом, ненужным с точки зрения экономики и вредным с точки зрения экологии. Социал-демократы говорят: мол, труба уже построена, мы не можем ее похоронить на дне Балтийского моря. Сейчас этот спор выходит на поверхность – и это дает нам шанс", - заявил посол."Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс ранее был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для оператора трубопровода Nord Stream 2 AG создать в Германии дочернее предприятие и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. Затем по поводу итогового решения регулятора выскажет свое мнение Еврокомиссия. В итоге пока завершение сертификации ожидается во втором полугодии.
https://ria.ru/20220104/peregovory-1766591657.html
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в мире, киев, москва, еврокомиссия, балтийское море, андрей мельник, северный поток — 2, nord stream 2 ag, олаф шольц
01:17 06.01.2022 (обновлено: 02:37 06.01.2022)
 
Посол Украины: Берлин будет пытаться реанимировать "нормандский формат"

Посол Украины в Германии Мельник: Берлин будет пытаться реанимировать "нормандский формат"

© Фото : МЗС УкраїниПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© Фото : МЗС України
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
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КИЕВ, 6 янв — РИА Новости. Киеву не стоит ожидать новой позиции ФРГ относительно поставок оружия в страну и "Северного потока — 2", однако новое правительство будет пытаться реанимировать переговоры в "нормандском формате", убежден посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"А что касается поставок (оружия - ред.) из Германии, то от нового правительства нам не стоит ждать чего-нибудь нового. Та же Партия зеленых, которая входит в коалицию и во многих вопросах является нашим союзником, придерживается еще более консервативного подхода. И я боюсь, чтобы подходы, которые есть в Берлине сейчас, не стали еще более жесткими для нас", - сказал он в интервью изданию "Европейская правда".

Мельник добавил, что одним из сигналов нового канцлера Олафа Шольца является то, что "Германия будет пытаться реанимировать переговоры в "нормандском формате".
По другим ключевым темам, по его словам, включая "Северный поток — 2", позиция нового канцлера часто совпадает, а в некоторых вопросах "даже отходит немного назад от позиции, которая была во времена госпожи (Ангелы - ред.) Меркель". Мельник назвал это "серьезным вызовом" для Киева.
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Глава офиса Зеленского поговорил с советниками глав Германии и Франции
Он также считает, что "Северный поток — 2" "вряд ли" заработает этой зимой. Он также не думает, что из-за "обрезания поставок газа" Москвой, Германия может отойти от процедур. "У меня есть чувство, что Европа не согласится. Но у нас остается другой вызов – возвращение темы "Северного потока — 2" в политическую плоскость… Партия зеленых с первых дней выступала против "Северного потока — 2", считая его геополитическим проектом, ненужным с точки зрения экономики и вредным с точки зрения экологии. Социал-демократы говорят: мол, труба уже построена, мы не можем ее похоронить на дне Балтийского моря. Сейчас этот спор выходит на поверхность – и это дает нам шанс", - заявил посол.
"Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс ранее был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для оператора трубопровода Nord Stream 2 AG создать в Германии дочернее предприятие и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. Затем по поводу итогового решения регулятора выскажет свое мнение Еврокомиссия. В итоге пока завершение сертификации ожидается во втором полугодии.
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В миреКиевМоскваЕврокомиссияБалтийское мореАндрей МельникСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGОлаф Шольц
 
 
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