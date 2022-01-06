Раскрыт секрет непобедимости российского флота

12:23 06.01.2022 (обновлено: 15:22 06.01.2022)
В США раскрыли главную силу российского флота
Ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу раскрыл главную силу российского флота
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск крылатой ракеты "Калибр" с фрегата "Маршал Шапошников" из акватории Японского моря
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Главной сильной стороной российского флота в последние годы стала успешная модернизация вооружения, пишет ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive.
Автор материала заявил, что российский ВМФ занял вторую позицию по уровню опасности для американского флота, уступая только Китаю. Он отметил в своей колонке, что российский флот неуклонно наращивает усилия по техническому обслуживанию, обучению, готовности и развертыванию: это стало результатом программы модернизации.
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"В наш век передовых ракетных технологий судно, доставляющее оружие, не так важно, как само оружие. Например, ВМФ России уже установил крылатую ракету 3М14 "Калибр" на коммерческие или даже разборные суда, чтобы резко повысить способность наносить высокоточные удары и, следовательно, сдерживать", — утверждает эксперт.
Ветеран армии подчеркнул, что в сочетании с более крупными силами небольших судов, вооруженных гиперзвуковыми и дозвуковыми ракетами, российские силы могут свести на нет численное преимущество флота Североатлантического альянса и Соединенных Штатов.
"Несмотря на свои недостатки и проблемы, ВМФ России по-прежнему представляет собой значительную силу и может стать серьезной угрозой для США в случае конфликта", — резюмировал Атламазоглу.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что фрегат "Адмирал Чабаненко", работы над которым ведут на судоремонтном заводе "Нерпа", получит на вооружение 32 крылатые ракеты — на восемь больше, чем у недавно вступившего в строй фрегата "Маршал Шапошников".
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