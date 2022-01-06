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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220106/evro-1766455134.html
Торжествуют. Что будет с евро из-за дорогого газа
Эксперт рассказал, как дорогой газ надавит на евро - РИА Новости, 06.01.2022
Торжествуют. Что будет с евро из-за дорогого газа
Курс евро как индикатор состояния единой экономики стран Евросоюза, конечно же, реагирует на все основные события в сфере экономики. Однако для того, чтобы... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T04:15
2022-01-06T04:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
природный газ
европа
евросоюз
газпром
россия
артем тузов
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Курс евро как индикатор состояния единой экономики стран Евросоюза, конечно же, реагирует на все основные события в сфере экономики. Однако для того, чтобы стоимость газа негативно повлияла на курс европейской валюты, они должны держаться на высоком уровне на протяжении довольно длительного времени — не менее года. Об этом рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.По его словам, такие цены должны распространяться не только на те объемы, которые реализуются на спотовом рынке, но и на большую часть потребляемого Европой газа.Нынешние высокие цены на спотовый газ в Европе, по мнению Тузова, сейчас “сказываются больше на спекулянтах, чем на экономике”. В значительной степени Евросоюз обеспечен поставками газа благодаря долгосрочным контрактам с Газпромом, стоимость топлива по которым в четыре-пять раз ниже, чем цены на спотовом рынке.“Так что это краткосрочное повышение цен на газ существенного влияния на котировки евро не оказывает”, — заключил финансист.
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экономика, природный газ, европа, евросоюз, газпром, россия, артем тузов, ик "универ капитал"
04:15 06.01.2022
 
Эксперт рассказал, как дорогой газ надавит на евро

Финаннсист Тузов: краткосрочное повышение цен на газ слабо влияет на котировки евро

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Курс евро как индикатор состояния единой экономики стран Евросоюза, конечно же, реагирует на все основные события в сфере экономики. Однако для того, чтобы стоимость газа негативно повлияла на курс европейской валюты, они должны держаться на высоком уровне на протяжении довольно длительного времени — не менее года. Об этом рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
По его словам, такие цены должны распространяться не только на те объемы, которые реализуются на спотовом рынке, но и на большую часть потребляемого Европой газа.

“Только тогда последствия высокой стоимости энергоносителей начнут значимо сказываться на объемах производства, уровне инфляции, экспортно-импортном балансе", — подчеркнул эксперт.

Нынешние высокие цены на спотовый газ в Европе, по мнению Тузова, сейчас “сказываются больше на спекулянтах, чем на экономике”. В значительной степени Евросоюз обеспечен поставками газа благодаря долгосрочным контрактам с Газпромом, стоимость топлива по которым в четыре-пять раз ниже, чем цены на спотовом рынке.
“Так что это краткосрочное повышение цен на газ существенного влияния на котировки евро не оказывает”, — заключил финансист.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаПриродный газЕвропаЕвросоюзГазпромРоссияАртем ТузовИК "Универ Капитал"
 
 
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