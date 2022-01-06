Торжествуют. Что будет с евро из-за дорогого газа

Эксперт рассказал, как дорогой газ надавит на евро
Финаннсист Тузов: краткосрочное повышение цен на газ слабо влияет на котировки евро
Электронное табло со знаком евро. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Курс евро как индикатор состояния единой экономики стран Евросоюза, конечно же, реагирует на все основные события в сфере экономики. Однако для того, чтобы стоимость газа негативно повлияла на курс европейской валюты, они должны держаться на высоком уровне на протяжении довольно длительного времени — не менее года. Об этом рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
По его словам, такие цены должны распространяться не только на те объемы, которые реализуются на спотовом рынке, но и на большую часть потребляемого Европой газа.
“Только тогда последствия высокой стоимости энергоносителей начнут значимо сказываться на объемах производства, уровне инфляции, экспортно-импортном балансе", — подчеркнул эксперт.
Нынешние высокие цены на спотовый газ в Европе, по мнению Тузова, сейчас “сказываются больше на спекулянтах, чем на экономике”. В значительной степени Евросоюз обеспечен поставками газа благодаря долгосрочным контрактам с Газпромом, стоимость топлива по которым в четыре-пять раз ниже, чем цены на спотовом рынке.
“Так что это краткосрочное повышение цен на газ существенного влияния на котировки евро не оказывает”, — заключил финансист.
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