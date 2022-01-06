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Шаман, радикалы и тайник с оружием. Что стало с захватчиками Капитолия
Шаман, радикалы и тайник с оружием. Что стало с захватчиками Капитолия - РИА Новости, 06.01.2022
Шаман, радикалы и тайник с оружием. Что стало с захватчиками Капитолия
"Хаос на Капитолийском холме стал тяжелым испытанием для демократии и подорвал репутацию страны в глазах остального мира" — так оценивали события 6 января... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T08:00
2022-01-06T08:02
в мире
сша
джо байден
конгресс сша
дональд трамп
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вашингтон
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Ксения Мельникова. "Хаос на Капитолийском холме стал тяжелым испытанием для демократии и подорвал репутацию страны в глазах остального мира" — так оценивали события 6 января 2021-го американские СМИ. Разъяренные фанаты бывшего президента Дональда Трампа, ультраправые и просто странные личности ворвались в здание конгресса, когда там заседали обе палаты. Пять человек погибли. Многие бунтовщики сейчас под следствием, а кто-то уже в тюрьме. Как наказали зачинщиков и почему такое вообще случилось, разбиралось РИА Новости.Вышло из-под контроля"Мы никогда не сдадимся, никогда не признаем поражение", — все больше распалялся на митинге "Марш за спасение Америки" Дональд Трамп. Он отказывался признать победу Джозефа Байдена. Послушать уходящего с поста лидера пришли тысячи, приехали и из других штатов. В конгрессе в этот момент подсчитывали голоса выборщиков для официального объявления Байдена президентом.Трамп твердил, что у него голосов больше, и, по сути, подкинул распаленной толпе идею двинуться к Капитолию, чтобы "поприветствовать храбрых сенаторов и конгрессменов". Горячие головы вышибли двери и ворвались в здание, некоторые были вооружены. Трамп ситуацию уже не контролировал.Весь мир увидел, как его сторонники разбивали окна, дрались с полицией и разгуливали по Капитолию. "Там царили хаос и террор. Законодателям раздали противогазы, потом эвакуировали", — описывала происходящее USA Today. Пятнадцать полицейских попали в больницу, несколько десятков человек были ранены, пятеро погибли, в том числе страж правопорядка и женщина.Демократы и многие республиканцы обвинили Трампа в попытке госпереворота. Twitter и Facebook заблокировали его аккаунты "за подстрекательство к беспорядкам". А палата представителей объявила ему импичмент. Уже после ухода в отставку сенат это отменил, и при желании Трамп сможет вновь баллотироваться.Рога и копьяБунтовщиков разыскивали несколько месяцев. Применили систему распознавания лиц. Полиция, ФБР и другие спецслужбы изучали видео, фотографии, публикации в соцсетях, данные геолокации смартфонов. Помогали и простые американцы, с энтузиазмом откликнувшиеся на просьбу доносить на знакомых. В общей сложности задержали около 500 человек из 43 штатов.В Техасе нашелся собственный Павлик Морозов. Джексон Реффит сдал полиции отца, порвал с семьей и уехал из дома. Реффит-старший состоял в ультраправой военизированной группировке и считал, что защищает базовые ценности страны от тирании.Спецслужбы выявили немало радикальных объединений, отправившихся отстаивать убеждения к Капитолию.Некоторых связывают с конспирологическим движением QAnon. По мнению его участников, команда Трампа "борется с дьяволопоклонниками-педофилами из Демократической партии, Голливуда и медиаиндустрии".Один из них — Джейкоб Ченсли, более известный как Q-Shaman (Шаман Q). Очень яркий персонаж. Полуголый, в меховой шапке с рогами и копьем в руке он размахивал баннером с надписью: "Меня прислали Q". В тюрьме отказался от еды, объяснив, что соблюдает шаманскую диету — питается только биопродуктами. По слухам, Ченсли служил во флоте, но уволился из-за того, что не хотел прививаться от сибирской язвы.Обвинение просило для него четыре года и три месяца — за умышленное проникновение в Капитолий и нарушение общественного порядка. Он признал вину и получил три года и пять месяцев. Столько же дали бывшему бойцу ММА Скотту Фэйрлембу за нападение на полицейского."Парня с кафедрой" — Адама Джонсона, пытавшегося вынести из Капитолия постамент, с которого выступает спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, отпустили под залог в 25 тысяч долларов. Но над ним еще висят обвинения в краже и незаконном проникновении.Большинство арестованных проходят по статье "Хулиганство". Некоторым инкриминируют лишь нарушение комендантского часа, незаконный въезд в штат или хранение оружия. Следствие продолжается. Приговоры: от шести месяцев до пяти лет. Особо отличившимся грозит до 20 лет.Например, Грейдону Янгу из Флориды, напавшему на полицейского. Член ультраправой группировки "Хранители клятвы" признался, что вместе с 15 сообщниками планировал вооруженный штурм. По его словам, недалеко от здания находились тайники с оружием. А сам он входил в ударную группу и координировал действия манифестантов.Не погромщики, а бунтариПервой осудили Анну Морган-Ллойд из сельского района Индианы. Она пошла на сделку со следствием, созналась в "хулиганском поведении" и отделалась тремя годами условно со штрафом в 500 долларов. Все штрафы направляют на ремонт Капитолия. Погромщики нанесли зданию ущерб на полтора миллиона.По словам Морган-Ллойд, в Вашингтон она отправилась послушать Трампа. "Знала бы, во что это выльется, ни за что бы не поехала", — признается она. Утверждает, что "не только раскаялась в содеянном, но и пересмотрела многие взгляды". По совету адвоката прочла книгу "Звонок за ваш счет" о неправомерных приговорах афроамериканцам и посмотрела фильм "Список Шиндлера".Многие бунтовщики, как и Морган-Ллойд, не собирались идти на штурм, не распускали руки и недолго находились в здании.Однако дело не только в событиях 6 января, общество в целом сильно расколото, считает руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова Виктория Журавлева. "Когда в 2016-м Трамп пришел к власти, политическая верхушка решила, что это случайность, досадный сбой системы. Людей, поддерживавших его, всерьез не воспринимали. СМИ четыре года повторяли, что сторонники президента не очень умны, называли их чуть ли не экстремистами. Им давали понять, что их мнение никого не интересует. Это вызвало ответную реакцию и привело к радикализации: раз вы нас не слушаете, мы сами придем к вам", — поясняет американист.С этим согласен и генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов: "Американская элита сильно оторвалась от общества, она не понимает, что нужно простым людям, и поэтому не представляет их интересы. Миллионы, голосовавшие за Трампа, увидели, что их игнорируют, что с помощью действующих институтов и процедур они не могут донести свою точку зрения до властей, поэтому и отважились на столь вызывающую акцию в центре американской столицы".Международный имидж США как светоча демократии серьезно пострадал, но система устояла. А вот раскол в обществе никуда не делся. И объединить американцев ради каких-то общих идей и целей теперь очень сложно.
https://ria.ru/20210129/kapitoliy-1595006781.html
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в мире, сша, джо байден, конгресс сша, дональд трамп, нэнси пелоси, вашингтон, facebook, фбр
08:00 06.01.2022 (обновлено: 08:02 06.01.2022)
 

Шаман, радикалы и тайник с оружием. Что стало с захватчиками Капитолия

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Ксения Мельникова. "Хаос на Капитолийском холме стал тяжелым испытанием для демократии и подорвал репутацию страны в глазах остального мира" — так оценивали события 6 января 2021-го американские СМИ. Разъяренные фанаты бывшего президента Дональда Трампа, ультраправые и просто странные личности ворвались в здание конгресса, когда там заседали обе палаты. Пять человек погибли. Многие бунтовщики сейчас под следствием, а кто-то уже в тюрьме. Как наказали зачинщиков и почему такое вообще случилось, разбиралось РИА Новости.

Вышло из-под контроля

"Мы никогда не сдадимся, никогда не признаем поражение", — все больше распалялся на митинге "Марш за спасение Америки" Дональд Трамп. Он отказывался признать победу Джозефа Байдена. Послушать уходящего с поста лидера пришли тысячи, приехали и из других штатов. В конгрессе в этот момент подсчитывали голоса выборщиков для официального объявления Байдена президентом.
Трамп твердил, что у него голосов больше, и, по сути, подкинул распаленной толпе идею двинуться к Капитолию, чтобы "поприветствовать храбрых сенаторов и конгрессменов". Горячие головы вышибли двери и ворвались в здание, некоторые были вооружены. Трамп ситуацию уже не контролировал.
Весь мир увидел, как его сторонники разбивали окна, дрались с полицией и разгуливали по Капитолию. "Там царили хаос и террор. Законодателям раздали противогазы, потом эвакуировали", — описывала происходящее USA Today. Пятнадцать полицейских попали в больницу, несколько десятков человек были ранены, пятеро погибли, в том числе страж правопорядка и женщина.
© AP Photo / Jose Luis MaganaУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© AP Photo / Jose Luis Magana
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Демократы и многие республиканцы обвинили Трампа в попытке госпереворота. Twitter и Facebook заблокировали его аккаунты "за подстрекательство к беспорядкам". А палата представителей объявила ему импичмент. Уже после ухода в отставку сенат это отменил, и при желании Трамп сможет вновь баллотироваться.

Рога и копья

Бунтовщиков разыскивали несколько месяцев. Применили систему распознавания лиц. Полиция, ФБР и другие спецслужбы изучали видео, фотографии, публикации в соцсетях, данные геолокации смартфонов. Помогали и простые американцы, с энтузиазмом откликнувшиеся на просьбу доносить на знакомых. В общей сложности задержали около 500 человек из 43 штатов.
В Техасе нашелся собственный Павлик Морозов. Джексон Реффит сдал полиции отца, порвал с семьей и уехал из дома. Реффит-старший состоял в ультраправой военизированной группировке и считал, что защищает базовые ценности страны от тирании.
Спецслужбы выявили немало радикальных объединений, отправившихся отстаивать убеждения к Капитолию.
Ричард Барнетт cидит за столом спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января 2021, 08:00Захват Капитолия в Вашингтоне
Сдай отца своего. Как ловят и наказывают штурмовавших Капитолий
Некоторых связывают с конспирологическим движением QAnon. По мнению его участников, команда Трампа "борется с дьяволопоклонниками-педофилами из Демократической партии, Голливуда и медиаиндустрии".
Один из них — Джейкоб Ченсли, более известный как Q-Shaman (Шаман Q). Очень яркий персонаж. Полуголый, в меховой шапке с рогами и копьем в руке он размахивал баннером с надписью: "Меня прислали Q". В тюрьме отказался от еды, объяснив, что соблюдает шаманскую диету — питается только биопродуктами. По слухам, Ченсли служил во флоте, но уволился из-за того, что не хотел прививаться от сибирской язвы.
Обвинение просило для него четыре года и три месяца — за умышленное проникновение в Капитолий и нарушение общественного порядка. Он признал вину и получил три года и пять месяцев. Столько же дали бывшему бойцу ММА Скотту Фэйрлембу за нападение на полицейского.
"Парня с кафедрой" — Адама Джонсона, пытавшегося вынести из Капитолия постамент, с которого выступает спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, отпустили под залог в 25 тысяч долларов. Но над ним еще висят обвинения в краже и незаконном проникновении.
© AP Photo / Manuel Balce CenetaСторонники президента Дональда Трампа выстроились напротив сотрудников полиции во время вторжения в Капитолий в Вашингтоне
Сторонники президента Дональда Трампа выстроились напротив сотрудников полиции во время вторжения в Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Сторонники президента Дональда Трампа выстроились напротив сотрудников полиции во время вторжения в Капитолий в Вашингтоне
Большинство арестованных проходят по статье "Хулиганство". Некоторым инкриминируют лишь нарушение комендантского часа, незаконный въезд в штат или хранение оружия. Следствие продолжается. Приговоры: от шести месяцев до пяти лет. Особо отличившимся грозит до 20 лет.
Например, Грейдону Янгу из Флориды, напавшему на полицейского. Член ультраправой группировки "Хранители клятвы" признался, что вместе с 15 сообщниками планировал вооруженный штурм. По его словам, недалеко от здания находились тайники с оружием. А сам он входил в ударную группу и координировал действия манифестантов.

Не погромщики, а бунтари

Первой осудили Анну Морган-Ллойд из сельского района Индианы. Она пошла на сделку со следствием, созналась в "хулиганском поведении" и отделалась тремя годами условно со штрафом в 500 долларов. Все штрафы направляют на ремонт Капитолия. Погромщики нанесли зданию ущерб на полтора миллиона.
По словам Морган-Ллойд, в Вашингтон она отправилась послушать Трампа. "Знала бы, во что это выльется, ни за что бы не поехала", — признается она. Утверждает, что "не только раскаялась в содеянном, но и пересмотрела многие взгляды". По совету адвоката прочла книгу "Звонок за ваш счет" о неправомерных приговорах афроамериканцам и посмотрела фильм "Список Шиндлера".
Многие бунтовщики, как и Морган-Ллойд, не собирались идти на штурм, не распускали руки и недолго находились в здании.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Однако дело не только в событиях 6 января, общество в целом сильно расколото, считает руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова Виктория Журавлева. "Когда в 2016-м Трамп пришел к власти, политическая верхушка решила, что это случайность, досадный сбой системы. Людей, поддерживавших его, всерьез не воспринимали. СМИ четыре года повторяли, что сторонники президента не очень умны, называли их чуть ли не экстремистами. Им давали понять, что их мнение никого не интересует. Это вызвало ответную реакцию и привело к радикализации: раз вы нас не слушаете, мы сами придем к вам", — поясняет американист.
С этим согласен и генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов: "Американская элита сильно оторвалась от общества, она не понимает, что нужно простым людям, и поэтому не представляет их интересы. Миллионы, голосовавшие за Трампа, увидели, что их игнорируют, что с помощью действующих институтов и процедур они не могут донести свою точку зрения до властей, поэтому и отважились на столь вызывающую акцию в центре американской столицы".
Международный имидж США как светоча демократии серьезно пострадал, но система устояла. А вот раскол в обществе никуда не делся. И объединить американцев ради каких-то общих идей и целей теперь очень сложно.
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