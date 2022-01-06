https://ria.ru/20220106/bychkov-1766735861.html
Умер актер из фильма "Кин-дза-дза"
Умер актер из фильма "Кин-дза-дза!" Михаил Бычков - РИА Новости, 06.01.2022
Умер актер из фильма "Кин-дза-дза"
В Москве на 72-м году жизни умер советский и российский актер театра и кино Михаил Бычков, известный по фильму "Кин-дза-дза". Об этом сообщила "Комсомольская... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T13:51
2022-01-06T13:51
2022-01-06T15:11
москва
борис годунов
театр на малой бронной
культура
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766733416_14:0:1710:954_1920x0_80_0_0_d8fe285b103d32aeaefc303fa0aad4a5.jpg
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Москве на 72-м году жизни умер советский и российский актер театра и кино Михаил Бычков, известный по фильму "Кин-дза-дза". Об этом сообщила "Комсомольская правда" со ссылкой на родственников артиста.Сын Бычкова рассказал, что отец встретил Новый год в кругу семьи. С утра его тело обнаружила жена: она вызвала скорую помощь и оперативные службы."Утром 1 января бригадой скорой помощи была констатирована смерть 71-летнего пенсионера. Медики установили естественную причину смерти", — добавили в правоохранительных органах.Михаил Бычков известен зрителям по ролям в фильмах "Кин-дза-дза!", "Покровские ворота", "Двенадцать стульев", "Борис Годунов". Он также сыграл в нескольких спектаклях в Театре на Малой Бронной. Всего Бычков снялся в 50 фильмах, участвовал в 70 спектаклях, трех оперных и двух балетных постановках.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766733416_438:0:1710:954_1920x0_80_0_0_1c425f36149c6df5c9aa0146f7b30923.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, борис годунов, театр на малой бронной, новости культуры
13:51 06.01.2022 (обновлено: 15:11 06.01.2022)
Умер актер из фильма "Кин-дза-дза!" Михаил Бычков
В Москве в Новый год умер актер из фильма "Кин-дза-дза" Михаил Бычков