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Умер актер из фильма "Кин-дза-дза"

Умер актер из фильма "Кин-дза-дза!" Михаил Бычков - РИА Новости, 06.01.2022

Умер актер из фильма "Кин-дза-дза"

В Москве на 72-м году жизни умер советский и российский актер театра и кино Михаил Бычков, известный по фильму "Кин-дза-дза". Об этом сообщила "Комсомольская... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T13:51

2022-01-06T13:51

2022-01-06T15:11

москва

борис годунов

театр на малой бронной

культура

новости культуры

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Москве на 72-м году жизни умер советский и российский актер театра и кино Михаил Бычков, известный по фильму "Кин-дза-дза". Об этом сообщила "Комсомольская правда" со ссылкой на родственников артиста.Сын Бычкова рассказал, что отец встретил Новый год в кругу семьи. С утра его тело обнаружила жена: она вызвала скорую помощь и оперативные службы."Утром 1 января бригадой скорой помощи была констатирована смерть 71-летнего пенсионера. Медики установили естественную причину смерти", — добавили в правоохранительных органах.Михаил Бычков известен зрителям по ролям в фильмах "Кин-дза-дза!", "Покровские ворота", "Двенадцать стульев", "Борис Годунов". Он также сыграл в нескольких спектаклях в Театре на Малой Бронной. Всего Бычков снялся в 50 фильмах, участвовал в 70 спектаклях, трех оперных и двух балетных постановках.

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москва, борис годунов, театр на малой бронной, новости культуры