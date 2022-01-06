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Культура
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Умер актер из фильма "Кин-дза-дза"
Умер актер из фильма "Кин-дза-дза!" Михаил Бычков - РИА Новости, 06.01.2022
Умер актер из фильма "Кин-дза-дза"
В Москве на 72-м году жизни умер советский и российский актер театра и кино Михаил Бычков, известный по фильму "Кин-дза-дза". Об этом сообщила "Комсомольская... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T13:51
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Москве на 72-м году жизни умер советский и российский актер театра и кино Михаил Бычков, известный по фильму "Кин-дза-дза". Об этом сообщила "Комсомольская правда" со ссылкой на родственников артиста.Сын Бычкова рассказал, что отец встретил Новый год в кругу семьи. С утра его тело обнаружила жена: она вызвала скорую помощь и оперативные службы."Утром 1 января бригадой скорой помощи была констатирована смерть 71-летнего пенсионера. Медики установили естественную причину смерти", — добавили в правоохранительных органах.Михаил Бычков известен зрителям по ролям в фильмах "Кин-дза-дза!", "Покровские ворота", "Двенадцать стульев", "Борис Годунов". Он также сыграл в нескольких спектаклях в Театре на Малой Бронной. Всего Бычков снялся в 50 фильмах, участвовал в 70 спектаклях, трех оперных и двух балетных постановках.
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москва, борис годунов, театр на малой бронной, новости культуры
13:51 06.01.2022 (обновлено: 15:11 06.01.2022)
 
Умер актер из фильма "Кин-дза-дза!" Михаил Бычков

В Москве в Новый год умер актер из фильма "Кин-дза-дза" Михаил Бычков

© Мосфильм (1985)Кадр из фильма "Из жизни Потапова"
Кадр из фильма Из жизни Потапова
© Мосфильм (1985)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Москве на 72-м году жизни умер советский и российский актер театра и кино Михаил Бычков, известный по фильму "Кин-дза-дза". Об этом сообщила "Комсомольская правда" со ссылкой на родственников артиста.
Сын Бычкова рассказал, что отец встретил Новый год в кругу семьи. С утра его тело обнаружила жена: она вызвала скорую помощь и оперативные службы.
"Утром 1 января бригадой скорой помощи была констатирована смерть 71-летнего пенсионера. Медики установили естественную причину смерти", — добавили в правоохранительных органах.
Михаил Бычков известен зрителям по ролям в фильмах "Кин-дза-дза!", "Покровские ворота", "Двенадцать стульев", "Борис Годунов". Он также сыграл в нескольких спектаклях в Театре на Малой Бронной. Всего Бычков снялся в 50 фильмах, участвовал в 70 спектаклях, трех оперных и двух балетных постановках.
 
КультураМоскваБорис ГодуновТеатр на Малой БроннойНовости культуры
 
 
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