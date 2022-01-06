https://ria.ru/20220106/buryatiya-1766709451.html

Властям Бурятии поручили принять меры после ЧС с теплоснабжением в Улан-Удэ

Властям Бурятии поручили принять меры после ЧС с теплоснабжением в Улан-Удэ - РИА Новости, 06.01.2022

Властям Бурятии поручили принять меры после ЧС с теплоснабжением в Улан-Удэ

Власти Бурятии до 30 января должны проанализировать причины ЧС с теплоснабжением в Улан-Удэ и принять меры, чтобы подобное не повторялось, соответствующие... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T10:25

2022-01-06T10:25

2022-01-06T10:25

общество

улан-удэ

владимир путин

алексей цыденов

республика бурятия

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Власти Бурятии до 30 января должны проанализировать причины ЧС с теплоснабжением в Улан-Удэ и принять меры, чтобы подобное не повторялось, соответствующие поручения президента РФ Владимира Путина опубликованы на сайте Кремля."Рекомендовать правительству Республики Бурятия проанализировать причины возникновения в городе Улан-Удэ чрезвычайной ситуации с теплоснабжением и принять меры, направленные на недопущение подобных ситуаций", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - 30 января 2022 года. Ответственным назначен глава Бурятии Алексей Цыденов.

https://ria.ru/20211224/kotel-1765261192.html

улан-удэ

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общество, улан-удэ, владимир путин, алексей цыденов, республика бурятия, россия