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Властям Бурятии поручили принять меры после ЧС с теплоснабжением в Улан-Удэ
Властям Бурятии поручили принять меры после ЧС с теплоснабжением в Улан-Удэ - РИА Новости, 06.01.2022
Властям Бурятии поручили принять меры после ЧС с теплоснабжением в Улан-Удэ
Власти Бурятии до 30 января должны проанализировать причины ЧС с теплоснабжением в Улан-Удэ и принять меры, чтобы подобное не повторялось, соответствующие... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T10:25
2022-01-06T10:25
2022-01-06T10:25
общество
улан-удэ
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алексей цыденов
республика бурятия
россия
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Власти Бурятии до 30 января должны проанализировать причины ЧС с теплоснабжением в Улан-Удэ и принять меры, чтобы подобное не повторялось, соответствующие поручения президента РФ Владимира Путина опубликованы на сайте Кремля."Рекомендовать правительству Республики Бурятия проанализировать причины возникновения в городе Улан-Удэ чрезвычайной ситуации с теплоснабжением и принять меры, направленные на недопущение подобных ситуаций", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - 30 января 2022 года. Ответственным назначен глава Бурятии Алексей Цыденов.
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общество, улан-удэ, владимир путин, алексей цыденов, республика бурятия, россия
Властям Бурятии поручили принять меры после ЧС с теплоснабжением в Улан-Удэ
Властям Бурятии поручили проанализировать причины ЧС с теплоснабжением в Улан-Удэ