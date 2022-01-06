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Украина захотела показать Европе "плохой" Крым и опозорилась
На Украине потребовали от Борреля поехать на границу с Крымом - РИА Новости, 06.01.2022
Украина захотела показать Европе "плохой" Крым и опозорилась
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал в Facebook отправить главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля на границу с российским Крымом. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T02:05
2022-01-06T07:52
в мире
украина
киев
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мид украины
павел климкин
жозеп боррель
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал в Facebook отправить главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля на границу с российским Крымом.Боррель находится с рабочим визитом на Украине с 4 по 6 января, во время которого он посетил подконтрольную Киеву часть Донбасса.Он отметил важность для Киева визита представителя ЕС в Донбасс, но добавил, что такие поездки "становятся рутиной".Российские официальные лица не раз приглашали представителей Запада посетить Крым. Так, руководитель региона Сергей Аксенов приглашал на полуостров президента Болгарии Румена Радева, а глава комитета республиканского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предлагал совершить визит в российский регион канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и британской королевской семье.Саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос возвращения контроля над полуостровом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД России Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". В Кремле саммит охарактеризовали как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
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в мире, украина, киев, республика крым, евросоюз, мид украины, павел климкин, жозеп боррель, россия
02:05 06.01.2022 (обновлено: 07:52 06.01.2022)
 
На Украине потребовали от Борреля поехать на границу с Крымом

Экс-глава МИД Украины Климкин: главе дипломатии ЕС Боррелю надо посетить границу с Крымом

© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал в Facebook отправить главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля на границу с российским Крымом.
Боррель находится с рабочим визитом на Украине с 4 по 6 января, во время которого он посетил подконтрольную Киеву часть Донбасса.

"Я бы Борреля не в Донбасс, а на линию соприкосновения с оккупированным Крымом отправил. Это было бы развитием для Крымской платформы — именно политическим развитием. И еще больше показало бы преданность Евросоюза сдерживанию России", — заявил Климкин.

Он отметил важность для Киева визита представителя ЕС в Донбасс, но добавил, что такие поездки "становятся рутиной".
"Нам нужно больше от Евросоюза именно сейчас", — заключил украинский политик.
Российские официальные лица не раз приглашали представителей Запада посетить Крым. Так, руководитель региона Сергей Аксенов приглашал на полуостров президента Болгарии Румена Радева, а глава комитета республиканского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предлагал совершить визит в российский регион канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и британской королевской семье.
Саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос возвращения контроля над полуостровом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД России Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". В Кремле саммит охарактеризовали как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
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