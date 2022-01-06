https://ria.ru/20220106/borrel-1766690384.html

Украина захотела показать Европе "плохой" Крым и опозорилась

На Украине потребовали от Борреля поехать на границу с Крымом - РИА Новости, 06.01.2022

Украина захотела показать Европе "плохой" Крым и опозорилась

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал в Facebook отправить главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля на границу с российским Крымом. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T02:05

2022-01-06T02:05

2022-01-06T07:52

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республика крым

евросоюз

мид украины

павел климкин

жозеп боррель

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал в Facebook отправить главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля на границу с российским Крымом.Боррель находится с рабочим визитом на Украине с 4 по 6 января, во время которого он посетил подконтрольную Киеву часть Донбасса.Он отметил важность для Киева визита представителя ЕС в Донбасс, но добавил, что такие поездки "становятся рутиной".Российские официальные лица не раз приглашали представителей Запада посетить Крым. Так, руководитель региона Сергей Аксенов приглашал на полуостров президента Болгарии Румена Радева, а глава комитета республиканского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предлагал совершить визит в российский регион канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и британской королевской семье.Саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос возвращения контроля над полуостровом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД России Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". В Кремле саммит охарактеризовали как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.

https://ria.ru/20220103/voennye-1766451858.html

украина

киев

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в мире, украина, киев, республика крым, евросоюз, мид украины, павел климкин, жозеп боррель, россия