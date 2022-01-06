Украина захотела показать Европе "плохой" Крым и опозорилась

02:05 06.01.2022 (обновлено: 07:52 06.01.2022)
На Украине потребовали от Борреля поехать на границу с Крымом
Экс-глава МИД Украины Климкин: главе дипломатии ЕС Боррелю надо посетить границу с Крымом
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал в Facebook отправить главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля на границу с российским Крымом.
"Я бы Борреля не в Донбасс, а на линию соприкосновения с оккупированным Крымом отправил. Это было бы развитием для Крымской платформы — именно политическим развитием. И еще больше показало бы преданность Евросоюза сдерживанию России", — заявил Климкин.
Он отметил важность для Киева визита представителя ЕС в Донбасс, но добавил, что такие поездки "становятся рутиной".
Российские официальные лица не раз приглашали представителей Запада посетить Крым. Так, руководитель региона Сергей Аксенов приглашал на полуостров президента Болгарии Румена Радева, а глава комитета республиканского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предлагал совершить визит в российский регион канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и британской королевской семье.
Саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос возвращения контроля над полуостровом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД России Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". В Кремле саммит охарактеризовали как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
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