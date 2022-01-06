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Армянская церковь отмечает один из самых необычных праздников
Армянская церковь отмечает один из самых необычных праздников - РИА Новости, 06.01.2022
Армянская церковь отмечает один из самых необычных праздников
Армянская апостольская церковь (ААЦ) отмечает праздник Богоявления и Рождества (Сурб Цнунд). РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T00:10
2022-01-06T00:10
2022-01-06T00:10
религия
справки
рождество христово
армянская апостольская церковь
иордан
религиозные праздники
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Армянская апостольская церковь (ААЦ) отмечает праздник Богоявления и Рождества (Сурб Цнунд).Армянские христиане следуют древней традиции, известной еще со II века: общины праздновали "явление Христа в мир"(по-гречески - Теофания, что переводится как "Богоявление") и не разделяли рождение Иисуса и его крещение в водах Иордана. С богословской точки зрения оба события рассматриваются как пришествие в мир Спасителя. В первом случае он воплотился, во втором - на нем во время крещения была явлена божья благодать, после чего Христос вышел на проповедь.Примерно до середины IV века все христиане отмечали один праздник - Богоявление. Лишь после он в большинстве церквей разделился на Рождество и Крещение Господне. Такая необычная практика осталась лишь в ААЦ. Накануне, 5 января, в Армянской церкви отмечают Сочельник Богоявления. Этот день называется Чракалуйц, что переводится как "возжигание светельников": верующие после богослужения уносят домой горящие лампады, символизирующие божественный свет. Утром 6 января после литургии совершается обряд освящения воды - в память о Крещении Иисуса. Священник добавляет в воду миро и читает молитву. Верующие считают такую воду целебной, поэтому забирают ее домой. Через неделю после Рождества, 13 января, Армянская апостольская церковь отметит праздник наречения имени Господа Иисуса Христа. В день Именин во всех армянских церквях служат Святую Литургию, а накануне вечером, под конец вечерней службы, совершается обряд Предпразднества (Нахатонак).Святое Рождество и Крещение — один из пяти главных праздников Армянской апостольской церкви, наряду со Святым Христовым Воскресением (Пасхой), Преображением Господня (Вардавар), Успением Пресвятой Богородицы, Воздвижением Животворящего Креста Господня.
https://ria.ru/20210107/rozhdestvo-1591522454.html
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справки, рождество христово, армянская апостольская церковь, иордан, религиозные праздники
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Армянская апостольская церковь (ААЦ) отмечает праздник Богоявления и Рождества (Сурб Цнунд).
Армянские христиане следуют древней традиции, известной еще со II века: общины праздновали "явление Христа в мир"(по-гречески - Теофания, что переводится как "Богоявление") и не разделяли рождение Иисуса и его крещение в водах Иордана
. С богословской точки зрения оба события рассматриваются как пришествие в мир Спасителя. В первом случае он воплотился, во втором - на нем во время крещения была явлена божья благодать, после чего Христос вышел на проповедь.
Примерно до середины IV века все христиане отмечали один праздник - Богоявление. Лишь после он в большинстве церквей разделился на Рождество и Крещение Господне. Такая необычная практика осталась лишь в ААЦ.
Накануне, 5 января, в Армянской церкви отмечают Сочельник Богоявления. Этот день называется Чракалуйц, что переводится как "возжигание светельников": верующие после богослужения уносят домой горящие лампады, символизирующие божественный свет.
Утром 6 января после литургии совершается обряд освящения воды - в память о Крещении Иисуса. Священник добавляет в воду миро и читает молитву. Верующие считают такую воду целебной, поэтому забирают ее домой.
Через неделю после Рождества, 13 января, Армянская апостольская церковь
отметит праздник наречения имени Господа Иисуса Христа. В день Именин во всех армянских церквях служат Святую Литургию, а накануне вечером, под конец вечерней службы, совершается обряд Предпразднества (Нахатонак).
Святое Рождество и Крещение — один из пяти главных праздников Армянской апостольской церкви, наряду со Святым Христовым Воскресением (Пасхой), Преображением Господня (Вардавар), Успением Пресвятой Богородицы, Воздвижением Животворящего Креста Господня.