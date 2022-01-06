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Лукашенко предложил назвать период Речи Посполитой оккупацией
Лукашенко предложил назвать период Речи Посполитой оккупацией - РИА Новости, 06.01.2022
Лукашенко предложил назвать период Речи Посполитой оккупацией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет переписывать свою историю, но и не будет больше умалчивать конкретные исторические факты. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T12:07
2022-01-06T12:14
в мире
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 6 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет переписывать свою историю, но и не будет больше умалчивать конкретные исторические факты.В четверг Лукашенко провел совещание по вопросам реализации исторической политики. Он выступил за адекватную оценку исторических периодов на белорусских землях, включая времена Великого княжества Литовского и Речи Посполитой."Если сегодня литовцы и поляки отрицают вклад белорусского народа в развитие таких исторических форм государственности на нашей земле, как Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, то что нам мешает дать этим периодам адекватную оценку. Давайте в учебниках по истории, в замковых и музейных экспозициях так и назовем, например, период Речи Посполитой - оккупацией белорусской земли поляками. Этноцидом белорусов. А что это было для наших предков?"- приводит слова Лукашенко его пресс-служба.Он также заявил что литовцы фактически приватизировали наследие Великого княжества Литовского."Что там было литовского? Язык - наш, на нем же написана и Конституция - Статут. Главенствующая вера - православие. Территория - в основном белорусская, украинская, частично русские земли. Народ на 80% - наш. Славяне. А это основные атрибуты и признаки государственности. Когда на всю Европу гремели Полоцкое и Туровское княжества как центры духовности и просвещения, предки литовцев все еще жили во тьме язычества и вели примитивное хозяйство", - добавил Лукашенко.По словам президента, Минск не будет переписывать свою историю, но и не будет больше умалчивать конкретные исторические факты."Свою историю мы переписывать не будем. Но и не будем больше умалчивать конкретные факты. Даже если они задевают чьи-то амбиции или национальные чувства. Как в случае с преступлениями белорусских, а также польских, литовских, украинских коллаборационистов в годы Великой Отечественной войны", - приводит слова Лукашенко пресс-служба.
https://ria.ru/20220105/zakon-1766662000.html
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в мире, минск, александр лукашенко
12:07 06.01.2022 (обновлено: 12:14 06.01.2022)
 
Лукашенко предложил назвать период Речи Посполитой оккупацией

Лукашенко предложил назвать период Речи Посполитой оккупацией белорусской земли

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Читать ria.ru в
МИНСК, 6 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет переписывать свою историю, но и не будет больше умалчивать конкретные исторические факты.
В четверг Лукашенко провел совещание по вопросам реализации исторической политики. Он выступил за адекватную оценку исторических периодов на белорусских землях, включая времена Великого княжества Литовского и Речи Посполитой.
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"Если сегодня литовцы и поляки отрицают вклад белорусского народа в развитие таких исторических форм государственности на нашей земле, как Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, то что нам мешает дать этим периодам адекватную оценку. Давайте в учебниках по истории, в замковых и музейных экспозициях так и назовем, например, период Речи Посполитой - оккупацией белорусской земли поляками. Этноцидом белорусов. А что это было для наших предков?"- приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
Он также заявил что литовцы фактически приватизировали наследие Великого княжества Литовского.
"Что там было литовского? Язык - наш, на нем же написана и Конституция - Статут. Главенствующая вера - православие. Территория - в основном белорусская, украинская, частично русские земли. Народ на 80% - наш. Славяне. А это основные атрибуты и признаки государственности. Когда на всю Европу гремели Полоцкое и Туровское княжества как центры духовности и просвещения, предки литовцев все еще жили во тьме язычества и вели примитивное хозяйство", - добавил Лукашенко.
По словам президента, Минск не будет переписывать свою историю, но и не будет больше умалчивать конкретные исторические факты.
"Свою историю мы переписывать не будем. Но и не будем больше умалчивать конкретные факты. Даже если они задевают чьи-то амбиции или национальные чувства. Как в случае с преступлениями белорусских, а также польских, литовских, украинских коллаборационистов в годы Великой Отечественной войны", - приводит слова Лукашенко пресс-служба.
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