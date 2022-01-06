https://ria.ru/20220106/baykonur-1766749218.html

Житель Байконура рассказал об обстановке в городе

Житель Байконура рассказал об обстановке в городе - РИА Новости, 06.01.2022

Житель Байконура рассказал об обстановке в городе

Ситуация в городе Байконур остаётся спокойной на фоне протестов в Казахстане, жизнь в городе не отличается о той, какая обычно бывает здесь в период новогодних... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T15:11

2022-01-06T15:11

2022-01-06T18:58

беспорядки в казахстане

в мире

дмитрий рогозин

одкб

жанаозен

алматинская область

касым-жомарт токаев

нур-султан

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БАЙКОНУР, 6 янв - РИА Новости. Ситуация в городе Байконур остаётся спокойной на фоне протестов в Казахстане, жизнь в городе не отличается о той, какая обычно бывает здесь в период новогодних праздников, рассказал РИА Новости местный житель.Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что на космодроме Байконур в Казахстане усилили вооруженную охрану ключевых объектов. В самой госкорпорации сообщали, что протесты в Казахстане не повлияли на ситуацию в самом городе, а правоохранительные органы работают в штатном режиме."В городе начали открываться торговые центры и крупные магазины, заработал рынок. Сейчас работают все объекты бытового, культурного и спортивного назначения", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в городе продолжаются массовые спортивные соревнования – сейчас там проходят новогодний Кубок Байконура по баскетболу среди школьников на призы прокурора комплекса "Байконур" и чемпионат города по волейболу среди мужских и женских команд. Всего в соревнованиях участвуют несколько сотен спортсменов.Кроме того, в кинотеатре "Сатурн" ежедневно бесплатно демонстрируют фильмы для детей. Все 800 мест кинотеатра заполняются, рассказал житель.В городе, по словам местного жителя, отсутствуют несколько десятков его жителей, уехавших на традиционный новогодний отдых в Чимкент и Алма-Ату."Вчера вечером прошёл по городу. Выглядит, как и в другие дни праздников. Изредка ездят машины, периодически попадаются люди. По дороге видел пару работающих магазинов", - отметил байконурец.По его словам, некоторые жители города активно обсуждают ситуацию в Казахстане, а другие, редко интересующиеся казахстанскими новостями, узнали о протестах даже не в первый день, как они начались.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.Пятого января президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766747659.html

https://ria.ru/20220106/balbek-1766743854.html

жанаозен

алматинская область

нур-султан

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Пожары и погромы: Казахстан захлестнула волна протестов Массовые акции в Казахстане, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ, переросли в беспорядки. Толпы людей вышли на улице с требованиями не только снизить цены, но и отправить правительство страны в отставку. В результате столкновений погибли несколько человек. 2022-01-06T15:11 true PT1M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, дмитрий рогозин, одкб, жанаозен, алматинская область, касым-жомарт токаев, нур-султан