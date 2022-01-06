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Байден обвинил Трампа в попытке помешать мирной передаче власти в США
Байден обвинил Трампа в попытке помешать мирной передаче власти в США - РИА Новости, 06.01.2022
Байден обвинил Трампа в попытке помешать мирной передаче власти в США
Президент США Джо Байден в годовщину штурма Капитолия обвинил бывшего главу государства Дональда Трампа в попытке воспрепятствовать мирной передаче власти в... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T17:39
2022-01-06T17:39
в мире
сша
вашингтон (город)
джо байден
дональд трамп
капитолий
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА новости. Президент США Джо Байден в годовщину штурма Капитолия обвинил бывшего главу государства Дональда Трампа в попытке воспрепятствовать мирной передаче власти в стране."Впервые в истории президент не просто проиграл выборы, он попытался воспрепятствовать мирной передаче власти, когда жестокая банда напала на Капитолий. Но они не победили", - сказал Байден, выступая в конгрессе.Он не назвал предшественника по имени, но многократно указал, что "бывший президент США создал многочисленную ложь вокруг выборов 2020 года", а во время самого штурма "несколько часов наблюдал за происходящим по телевизору"."Его больное эго значит для него больше, чем наша демократия", - сказал Байден, упрекнув предшественника в том, что он не смог и "отказался" принять поражение.Толпа сторонников Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание конгресса и задержала утверждение итогов президентских выборов, на которых экс-глава государства проиграл демократу Джо Байдену. Тогда погибли несколько человек. После этих событий в Вашингтоне были приняты беспрецедентные меры безопасности: не менее 25 тысяч бойцов нацгвардии США принимали участие в охране столице при подготовке и в день инаугурации Байдена.
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в мире, сша, вашингтон (город), джо байден, дональд трамп, капитолий
17:39 06.01.2022
 
Байден обвинил Трампа в попытке помешать мирной передаче власти в США

Президент США Байден обвинил Трампа в попытке помешать мирной передаче власти в США

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА новости. Президент США Джо Байден в годовщину штурма Капитолия обвинил бывшего главу государства Дональда Трампа в попытке воспрепятствовать мирной передаче власти в стране.
"Впервые в истории президент не просто проиграл выборы, он попытался воспрепятствовать мирной передаче власти, когда жестокая банда напала на Капитолий. Но они не победили", - сказал Байден, выступая в конгрессе.
Он не назвал предшественника по имени, но многократно указал, что "бывший президент США создал многочисленную ложь вокруг выборов 2020 года", а во время самого штурма "несколько часов наблюдал за происходящим по телевизору".
"Его больное эго значит для него больше, чем наша демократия", - сказал Байден, упрекнув предшественника в том, что он не смог и "отказался" принять поражение.
Толпа сторонников Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание конгресса и задержала утверждение итогов президентских выборов, на которых экс-глава государства проиграл демократу Джо Байдену. Тогда погибли несколько человек. После этих событий в Вашингтоне были приняты беспрецедентные меры безопасности: не менее 25 тысяч бойцов нацгвардии США принимали участие в охране столице при подготовке и в день инаугурации Байдена.
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В миреСШАВашингтон (город)Джо БайденДональд ТрампКапитолий
 
 
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