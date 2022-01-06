https://ria.ru/20220106/bayden-1766773301.html

Байден обвинил Трампа в попытке помешать мирной передаче власти в США

Байден обвинил Трампа в попытке помешать мирной передаче власти в США - РИА Новости, 06.01.2022

Байден обвинил Трампа в попытке помешать мирной передаче власти в США

Президент США Джо Байден в годовщину штурма Капитолия обвинил бывшего главу государства Дональда Трампа в попытке воспрепятствовать мирной передаче власти в... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T17:39

2022-01-06T17:39

2022-01-06T17:39

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сша

вашингтон (город)

джо байден

дональд трамп

капитолий

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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА новости. Президент США Джо Байден в годовщину штурма Капитолия обвинил бывшего главу государства Дональда Трампа в попытке воспрепятствовать мирной передаче власти в стране."Впервые в истории президент не просто проиграл выборы, он попытался воспрепятствовать мирной передаче власти, когда жестокая банда напала на Капитолий. Но они не победили", - сказал Байден, выступая в конгрессе.Он не назвал предшественника по имени, но многократно указал, что "бывший президент США создал многочисленную ложь вокруг выборов 2020 года", а во время самого штурма "несколько часов наблюдал за происходящим по телевизору"."Его больное эго значит для него больше, чем наша демократия", - сказал Байден, упрекнув предшественника в том, что он не смог и "отказался" принять поражение.Толпа сторонников Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание конгресса и задержала утверждение итогов президентских выборов, на которых экс-глава государства проиграл демократу Джо Байдену. Тогда погибли несколько человек. После этих событий в Вашингтоне были приняты беспрецедентные меры безопасности: не менее 25 тысяч бойцов нацгвардии США принимали участие в охране столице при подготовке и в день инаугурации Байдена.

https://ria.ru/20211227/ssha-1765682666.html

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в мире, сша, вашингтон (город), джо байден, дональд трамп, капитолий