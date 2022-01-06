https://ria.ru/20220106/bayden-1766773301.html
Байден обвинил Трампа в попытке помешать мирной передаче власти в США
Байден обвинил Трампа в попытке помешать мирной передаче власти в США - РИА Новости, 06.01.2022
Байден обвинил Трампа в попытке помешать мирной передаче власти в США
Президент США Джо Байден в годовщину штурма Капитолия обвинил бывшего главу государства Дональда Трампа в попытке воспрепятствовать мирной передаче власти в... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T17:39
2022-01-06T17:39
2022-01-06T17:39
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА новости. Президент США Джо Байден в годовщину штурма Капитолия обвинил бывшего главу государства Дональда Трампа в попытке воспрепятствовать мирной передаче власти в стране."Впервые в истории президент не просто проиграл выборы, он попытался воспрепятствовать мирной передаче власти, когда жестокая банда напала на Капитолий. Но они не победили", - сказал Байден, выступая в конгрессе.Он не назвал предшественника по имени, но многократно указал, что "бывший президент США создал многочисленную ложь вокруг выборов 2020 года", а во время самого штурма "несколько часов наблюдал за происходящим по телевизору"."Его больное эго значит для него больше, чем наша демократия", - сказал Байден, упрекнув предшественника в том, что он не смог и "отказался" принять поражение.Толпа сторонников Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание конгресса и задержала утверждение итогов президентских выборов, на которых экс-глава государства проиграл демократу Джо Байдену. Тогда погибли несколько человек. После этих событий в Вашингтоне были приняты беспрецедентные меры безопасности: не менее 25 тысяч бойцов нацгвардии США принимали участие в охране столице при подготовке и в день инаугурации Байдена.
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в мире, сша, вашингтон (город), джо байден, дональд трамп, капитолий
Байден обвинил Трампа в попытке помешать мирной передаче власти в США
Президент США Байден обвинил Трампа в попытке помешать мирной передаче власти в США
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА новости.
Президент США Джо Байден
в годовщину штурма Капитолия
обвинил бывшего главу государства Дональда Трампа
в попытке воспрепятствовать мирной передаче власти в стране.
"Впервые в истории президент не просто проиграл выборы, он попытался воспрепятствовать мирной передаче власти, когда жестокая банда напала на Капитолий. Но они не победили", - сказал Байден, выступая в конгрессе.
Он не назвал предшественника по имени, но многократно указал, что "бывший президент США создал многочисленную ложь вокруг выборов 2020 года", а во время самого штурма "несколько часов наблюдал за происходящим по телевизору".
"Его больное эго значит для него больше, чем наша демократия", - сказал Байден, упрекнув предшественника в том, что он не смог и "отказался" принять поражение.
Толпа сторонников Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание конгресса и задержала утверждение итогов президентских выборов, на которых экс-глава государства проиграл демократу Джо Байдену. Тогда погибли несколько человек. После этих событий в Вашингтоне были приняты беспрецедентные меры безопасности: не менее 25 тысяч бойцов нацгвардии США принимали участие в охране столице при подготовке и в день инаугурации Байдена.