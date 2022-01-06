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В Алма-Ате протестующие перекрыли дорогу к двум больницам
В Алма-Ате протестующие перекрыли дорогу к двум больницам - РИА Новости, 06.01.2022
В Алма-Ате протестующие перекрыли дорогу к двум больницам
Протестующие перекрыли дорогу к двум больницам в казахстанской Алма-Ате, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на заместителя акима города Ержана Бабакумарова. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T13:57
2022-01-06T13:57
2022-01-06T14:22
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Протестующие перекрыли дорогу к двум больницам в казахстанской Алма-Ате, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на заместителя акима города Ержана Бабакумарова."Сейчас террористические группировки перекрыли подъездные пути к первой и седьмой больнице города. Кареты скорой помощи не могут доставить больных, но сами больницы продолжают свою работу в штатном режиме", - приводятся в сообщении слова Бабакумарова.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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Протестующие окружают первую и седьмую городские больницы в Алматы
В Алматы протестующими окружены первая и седьмая городские больницы, сообщила комендатура города. В районе 7-й больницы происходят столкновения с полицией.
2022-01-06T13:57
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Беспорядки и мародерство на улицах в Казахстане
Массовые акции, вызванные ростом цен на топливо, переросли в беспорядки. На всей территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Токаев назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помочью к партнерам по ОДКБ. При столкновениях погибли силовики.
2022-01-06T13:57
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13:57 06.01.2022 (обновлено: 14:22 06.01.2022)
В Алма-Ате протестующие перекрыли дорогу к двум больницам
В Алма-Ате протестующие перекрыли дорогу к двум больницам, они работают штатно