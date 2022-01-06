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Военные покинули площадь Республики в Алма-Ате

Военные покинули площадь Республики в Алма-Ате - РИА Новости, 06.01.2022

Военные покинули площадь Республики в Алма-Ате

Военные сняли оцепление и покинули площадь Республики в Алма-Ате, передает Sputnik Казахстан. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T08:08

2022-01-06T08:08

2022-01-06T14:28

беспорядки в казахстане

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Военные сняли оцепление и покинули площадь Республики в Алма-Ате, передает Sputnik Казахстан."Абсолютно все военнослужащие покинули место события. <...> Никакого оцепления военные не оставили", — говорится в сообщении агентства в Telegram.В четверг они окружили по периметру около 200 вооруженных зачинщиков беспорядков, многие из которых находились на площади с огнестрельным оружием. Завязалась перестрелка.Отмечается, что сейчас по меньшей мере "двое погромщиков остались на баррикадах махать флагами".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе на западе страны — выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всей стране отключили интернет, власти временно прекратили вещание нескольких телеканалов.Пятого января президент республики Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Позже режим ЧП — также до 19 января — распространили на всю территорию Казахстана.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент заявил, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, но пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".Впоследствии он провел первое заседание Совбеза, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение на ограниченный срок направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766624135.html

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