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Четыре признака того, что алкоголь убивает вашу печень
Названы четыре ранних симптома поврежденной алкоголем печени - РИА Новости, 06.01.2022
Четыре признака того, что алкоголь убивает вашу печень
Повреждения печени могут серьезно сказаться на одной из ее главных функций — выводе токсинов и регенерации клеток, пишет Daily Express. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T17:57
2022-01-06T17:57
великобритания
здоровье - общество
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Повреждения печени могут серьезно сказаться на одной из ее главных функций — выводе токсинов и регенерации клеток, пишет Daily Express.По информации организации British Liver Trust, каждый раз, когда человек пьет спиртные напитки, "некоторые клетки печени умирают", фильтруя их. Чрезмерное же потребление снижает работоспособность органа и может привести к серьезным заболеваниям, например жировому гепатозу."Печень нуждается в перерывах от употребления алкоголя для того, чтобы она могла регенерировать клетки", — отметили специалисты.При этом, по данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, ранними симптомами поврежденной алкоголем печени считаются: боль в животе, усталость, понос и общее плохое самочувствие. Также вполне вероятно наличие таких признаков, как потеря аппетита и тошнота. Специалисты отметили, что употребление большого количества алкоголя в течение нескольких дней способно спровоцировать накопление жиров в печени, а для ее возвращения в нормальное состояние потребуется до двух недель воздержания от горячительных напитков."Повреждения печени, связанные с алкогольным гепатитом легкой степени, обычно обратимы, если вы перестанете пить (алкоголь. — Прим. ред.) на постоянной основе", — подытожили эксперты.
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великобритания, здоровье - общество
17:57 06.01.2022
 
Названы четыре ранних симптома поврежденной алкоголем печени

Express: боли в животе и усталость могут быть признаками поврежденной алкоголем печени

© Depositphotos / imagepointfrНа приеме у врача-гастроэнтеролога
На приеме у врача-гастроэнтеролога - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© Depositphotos / imagepointfr
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Повреждения печени могут серьезно сказаться на одной из ее главных функций — выводе токсинов и регенерации клеток, пишет Daily Express.
По информации организации British Liver Trust, каждый раз, когда человек пьет спиртные напитки, "некоторые клетки печени умирают", фильтруя их. Чрезмерное же потребление снижает работоспособность органа и может привести к серьезным заболеваниям, например жировому гепатозу.
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"Печень нуждается в перерывах от употребления алкоголя для того, чтобы она могла регенерировать клетки", — отметили специалисты.
При этом, по данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, ранними симптомами поврежденной алкоголем печени считаются: боль в животе, усталость, понос и общее плохое самочувствие. Также вполне вероятно наличие таких признаков, как потеря аппетита и тошнота. Специалисты отметили, что употребление большого количества алкоголя в течение нескольких дней способно спровоцировать накопление жиров в печени, а для ее возвращения в нормальное состояние потребуется до двух недель воздержания от горячительных напитков.
"Повреждения печени, связанные с алкогольным гепатитом легкой степени, обычно обратимы, если вы перестанете пить (алкоголь. — Прим. ред.) на постоянной основе", — подытожили эксперты.
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