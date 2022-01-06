Названы топ-5 мошенничеств, актуальных в новогодние праздники

Эксперт назвал актуальные в новогодние праздники виды мошенничества
Эксперт Вега: в новогодние праздники мошенники создают фальшивые туристические предложения
Ноутбук. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Новогодние праздники —традиционное время активности злоумышленников и киберпреступников, которые понимают, что люди находятся в поисках выгодных предложений, спешат и просто перестают быть внимательными. Уклониться от уловок мошенников возможно, главное — уметь вовремя их распознать. Как это сделать, пояснил агентству "Прайм" директор по информационной безопасности компании Veeam Гил Вега.
“Когда некоторые люди думают о том, как поделится деньгами, кибермошенники сосредоточены на том, как их заполучить. Для этого они готовы выдавать себя за благотворительные организации. Наконец, в праздничное время года значительно растет количество людей, бронирующих путешествия. Мошенники знают об этом и отлично умеют создавать привлекательные, но фальшивые туристические предложения”, — отметил эксперт.
Для того, чтобы не попасться на удочку мошенников, необходимо сохранять бдительность. При получении внезапного и очень заманчивого предложения следует несколько раз проверить URL-адрес сайта, с которого оно пришло, а также подумать и узнать, стоит ли доверять продавцу.
Для совершения онлайн-покупок есть смысл создать виртуальную банковскую карту или выделить уже имеющуюся реальную, установив на нее лимит, посоветовал собеседник агентства. Также можно пользоваться проверенными платежными сайта, например, PayPal. В таком случае вы никому не сообщаете номер вашей карты и получаете посредника, который может помочь оспорить транзакцию, если что-то пойдет не так, заключил Вега.
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