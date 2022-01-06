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Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Новый год — 2022
https://ria.ru/20220106/aferisty-1766454726.html
Названы топ-5 мошенничеств, актуальных в новогодние праздники
Эксперт назвал актуальные в новогодние праздники виды мошенничества - РИА Новости, 06.01.2022
Названы топ-5 мошенничеств, актуальных в новогодние праздники
Новогодние праздники —традиционное время активности злоумышленников и киберпреступников, которые понимают, что люди находятся в поисках выгодных предложений,... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T01:15
2022-01-06T01:15
новый год — 2022
общество
технологии
paypal
мошенничество
гил вега
veeam
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Новогодние праздники —традиционное время активности злоумышленников и киберпреступников, которые понимают, что люди находятся в поисках выгодных предложений, спешат и просто перестают быть внимательными. Уклониться от уловок мошенников возможно, главное — уметь вовремя их распознать. Как это сделать, пояснил агентству "Прайм" директор по информационной безопасности компании Veeam Гил Вега.Для того, чтобы не попасться на удочку мошенников, необходимо сохранять бдительность. При получении внезапного и очень заманчивого предложения следует несколько раз проверить URL-адрес сайта, с которого оно пришло, а также подумать и узнать, стоит ли доверять продавцу.Для совершения онлайн-покупок есть смысл создать виртуальную банковскую карту или выделить уже имеющуюся реальную, установив на нее лимит, посоветовал собеседник агентства. Также можно пользоваться проверенными платежными сайта, например, PayPal. В таком случае вы никому не сообщаете номер вашей карты и получаете посредника, который может помочь оспорить транзакцию, если что-то пойдет не так, заключил Вега.
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60
общество, технологии, paypal, мошенничество, гил вега, veeam
01:15 06.01.2022
 
Эксперт назвал актуальные в новогодние праздники виды мошенничества

Эксперт Вега: в новогодние праздники мошенники создают фальшивые туристические предложения

© Depositphotos / Eugenio MarongiuНоутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© Depositphotos / Eugenio Marongiu
Ноутбук. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Новогодние праздники —традиционное время активности злоумышленников и киберпреступников, которые понимают, что люди находятся в поисках выгодных предложений, спешат и просто перестают быть внимательными. Уклониться от уловок мошенников возможно, главное — уметь вовремя их распознать. Как это сделать, пояснил агентству "Прайм" директор по информационной безопасности компании Veeam Гил Вега.
“Когда некоторые люди думают о том, как поделится деньгами, кибермошенники сосредоточены на том, как их заполучить. Для этого они готовы выдавать себя за благотворительные организации. Наконец, в праздничное время года значительно растет количество людей, бронирующих путешествия. Мошенники знают об этом и отлично умеют создавать привлекательные, но фальшивые туристические предложения”, — отметил эксперт.
Для того, чтобы не попасться на удочку мошенников, необходимо сохранять бдительность. При получении внезапного и очень заманчивого предложения следует несколько раз проверить URL-адрес сайта, с которого оно пришло, а также подумать и узнать, стоит ли доверять продавцу.
Для совершения онлайн-покупок есть смысл создать виртуальную банковскую карту или выделить уже имеющуюся реальную, установив на нее лимит, посоветовал собеседник агентства. Также можно пользоваться проверенными платежными сайта, например, PayPal. В таком случае вы никому не сообщаете номер вашей карты и получаете посредника, который может помочь оспорить транзакцию, если что-то пойдет не так, заключил Вега.
Новый логотип компании Лаборатория Касперского - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 11:56Новый год — 2022
Мошенники придумали схему обмана с фейковыми новогодними розыгрышами
 
Новый год — 2022ОбществоТехнологииPayPalМошенничествоГил ВегаVeeam
 
 
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