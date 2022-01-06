https://ria.ru/20220106/aferisty-1766454726.html

Названы топ-5 мошенничеств, актуальных в новогодние праздники

Эксперт назвал актуальные в новогодние праздники виды мошенничества - РИА Новости, 06.01.2022

Названы топ-5 мошенничеств, актуальных в новогодние праздники

Новогодние праздники —традиционное время активности злоумышленников и киберпреступников, которые понимают, что люди находятся в поисках выгодных предложений,... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T01:15

2022-01-06T01:15

2022-01-06T01:15

новый год — 2022

общество

технологии

paypal

мошенничество

гил вега

veeam

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Новогодние праздники —традиционное время активности злоумышленников и киберпреступников, которые понимают, что люди находятся в поисках выгодных предложений, спешат и просто перестают быть внимательными. Уклониться от уловок мошенников возможно, главное — уметь вовремя их распознать. Как это сделать, пояснил агентству "Прайм" директор по информационной безопасности компании Veeam Гил Вега.Для того, чтобы не попасться на удочку мошенников, необходимо сохранять бдительность. При получении внезапного и очень заманчивого предложения следует несколько раз проверить URL-адрес сайта, с которого оно пришло, а также подумать и узнать, стоит ли доверять продавцу.Для совершения онлайн-покупок есть смысл создать виртуальную банковскую карту или выделить уже имеющуюся реальную, установив на нее лимит, посоветовал собеседник агентства. Также можно пользоваться проверенными платежными сайта, например, PayPal. В таком случае вы никому не сообщаете номер вашей карты и получаете посредника, который может помочь оспорить транзакцию, если что-то пойдет не так, заключил Вега.

https://ria.ru/20211229/moshennichestvo-1765966779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, paypal, мошенничество, гил вега, veeam