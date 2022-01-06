https://ria.ru/20220106/aeroporty-1766763641.html

Лукашенко заявил о попытках протестующих захватить аэропорты в Казахстане

Лукашенко заявил о попытках протестующих захватить аэропорты в Казахстане - РИА Новости, 06.01.2022

Лукашенко заявил о попытках протестующих захватить аэропорты в Казахстане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Алма-Ате и в Нур-Султане была попытка захватить аэропорт, чтобы предотвратить прибытие помощи со стороны... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T16:30

2022-01-06T16:30

2022-01-06T17:51

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

нур-султан

алма-ата

александр лукашенко

касым-жомарт токаев

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МИНСК, 6 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Алма-Ате и в Нур-Султане была попытка захватить аэропорт, чтобы предотвратить прибытие помощи со стороны РФ и ОДКБ."И в Алма-Ате, и в Нур-Султане была попытка захватить аэропорт. Целенаправленно. Потому что понимали, что туда будут переброшены вооруженные силы, прежде всего России и стран ОДКБ. То есть надо было взять под контроль, чтобы нельзя было приземлиться там", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на совещании по вопросам реализации исторической политики. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.По его словам, хорошо, что под Алма-Атой в 40 километрах есть еще один аэродром, который был всегда под контролем военных. "Аэропорт в Нур-Султане захватить не удалось на момент моего разговора с (президентом Казахстана – ред.) Токаевым", - отметил Лукашенко, говоря о своих ночных переговорах по ситуации в Казахстане и решении ввести в эту страну миротворческие силы."Что касается событий в Казахстане, все, что происходит, вы знаете. Но нас больше здесь волнует то, что заранее все было спланировано. Вчера всю ночь шли консультации, в этом плане отслеживали ситуацию с (президентом России – ред.) Путиным в Казахстане, вели разговоры по нескольку раз", - рассказал белорусский президент."Все было скоординировано и спланировано во многих городах (Казахстана – ред.). А расстояние - тысячи километров. Казахстан больше по территории, чем, наверное, вся Европа. Или Западная Европа - это точно. И расстояния там, конечно, бешеные. И морозы, и прочее. Но, тем не менее, все синхронно произошло. Спланировано было. Вмешательство извне, естественно. В плане координации", - заметил глава белорусского государства. По его словам, в протесты были вовлечены "в основном, урки, бывшие осужденные, обиженные и прочие".Лукашенко напомнил и о прежних событиях в Киргизии. "Не надо забывать все, что происходило у моего друга Бакиева (бывшего президента Киргизии – ред.) на родине и с ним тоже. Там уже профессиональные солдаты революции есть, не одна тысяча… Вот они сидят до определенного момента. Затем их задействуют. И с Афганистана подпирают, и из других стран. И вот они собрались", - сказал он, рассуждая о ситуации в Казахстане.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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"Надо держать нос по ветру и чувствовать ситуацию" – Лукашенко о событиях в Казахстане "Я вас предупреждал…." - Лукашенко о происходящих событиях в Казахстане. 2022-01-06T16:30 true PT1M03S

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в мире, казахстан, нур-султан, алма-ата, александр лукашенко, касым-жомарт токаев