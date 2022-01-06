https://ria.ru/20220106/aeroport-1766715580.html
Аэропорт Алма-Аты приостановил работу
Аэропорт Алма-Аты приостановил работу - РИА Новости, 06.01.2022
Аэропорт Алма-Аты приостановил работу
Аэропорт Алма-Аты в четверг приостановил работу, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы воздушной гавани казахстанского города. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T11:00
2022-01-06T11:00
2022-01-06T14:17
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
алма-ата
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АЛМА-АТА, 6 янв - РИА Новости. Аэропорт Алма-Аты в четверг приостановил работу, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы воздушной гавани казахстанского города."Аэропорт приостановил работу. Сегодня аэропорт не работает", - сообщила собеседница агентства.Она пообещала предоставить дополнительную информацию по мере ее поступления.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.Пятого января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220106/odkb-1766685349.html
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в мире, казахстан, алма-ата
11:00 06.01.2022 (обновлено: 14:17 06.01.2022)
Аэропорт Алма-Аты приостановил работу
Аэропорт Алма-Аты в четверг приостановил работу
АЛМА-АТА, 6 янв - РИА Новости. Аэропорт Алма-Аты в четверг приостановил работу, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы воздушной гавани казахстанского города.
"Аэропорт приостановил работу. Сегодня аэропорт не работает", - сообщила собеседница агентства.
Она пообещала предоставить дополнительную информацию по мере ее поступления.
Массовые протесты в Казахстане
начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате
, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
Пятого января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".
В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ
"в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.