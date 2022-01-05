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Бывший муж Бритни Спирс арестован за слежку и преследование
Бывший муж Бритни Спирс арестован за слежку и преследование - РИА Новости, 05.01.2022
Бывший муж Бритни Спирс арестован за слежку и преследование
На днях бывший супруг Бритни Спирс, Джейсон Александр, был арестован за незаконную слежку, сообщает Page Six. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T18:19
2022-01-05T18:19
2022-01-05T18:19
шоубиз
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. На днях бывший супруг Бритни Спирс, Джейсон Александр, был арестован за незаконную слежку, сообщает Page Six.Как оказалось, он долгое время преследовал жертву, имя которой полицейские не называют. Мотивы слежки также не раскрываются.Джейсона поймали с поличным и доставили в отделение, на 17 февраля назначено первое слушание по делу. Экс-супруг певицы может быть освобожден под залог в размере 30 тысяч долларов.У Джейсона богатое криминальное прошлое: только в прошлом году он трижды оказывался за решеткой. В феврале и в мае его задержали за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а в августе — за скандал в аэропорту, когда он пытался прорваться в самолет без очереди и подрался с охранниками.Брак Бритни Спирс и Джейсона Александра стал одним из самых коротких в истории шоу-бизнеса. Школьный приятель поп-принцессы был ее мужем всего 55 часов.
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бритни спирс, шоу-бизнес, певица
Бывший муж Бритни Спирс арестован за слежку и преследование
Полиция не раскрывает имя жертвы, в слежке за которой обвиняют Джейсона Александра
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости.
На днях бывший супруг Бритни Спирс, Джейсон Александр, был арестован за незаконную слежку, сообщает
Page Six.
Как оказалось, он долгое время преследовал жертву, имя которой полицейские не называют. Мотивы слежки также не раскрываются.
Джейсона поймали с поличным и доставили в отделение, на 17 февраля назначено первое слушание по делу. Экс-супруг певицы может быть освобожден под залог в размере 30 тысяч долларов.
У Джейсона богатое криминальное прошлое: только в прошлом году он трижды оказывался за решеткой. В феврале и в мае его задержали за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а в августе — за скандал в аэропорту, когда он пытался прорваться в самолет без очереди и подрался с охранниками.
Брак Бритни Спирс и Джейсона Александра стал одним из самых коротких в истории шоу-бизнеса. Школьный приятель поп-принцессы был ее мужем всего 55 часов.