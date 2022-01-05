https://ria.ru/20220105/znamenitosti-1766641677.html

"Вырезала щеки": Мария Кравченко ответила хейтерам по поводу пластики лица

"Вырезала щеки": Мария Кравченко ответила хейтерам по поводу пластики лица - РИА Новости, 05.01.2022

"Вырезала щеки": Мария Кравченко ответила хейтерам по поводу пластики лица

Звезда Comedy Woman Мария Кравченко рассказала в интервью журналу "7 Дней" о своем отношении к пластическим операциям. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T17:10

2022-01-05T17:10

2022-01-05T17:10

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Звезда Comedy Woman Мария Кравченко рассказала в интервью журналу "7 Дней" о своем отношении к пластическим операциям.После того, как актриса сыграла одну из главных ролей в сериале "Полярный", выросло не только число подписчиков на ее страницы в соцсетях, но и хейтеров. На обвинения в злоупотреблении пластическими операциями Кравченко реагирует с юмором."В своем Инстаграме я именно такая, какая в жизни, мне не приходится что-то из себя выдавливать. Хотя, конечно же, не обходится без наших любимых "знатоков" в кавычках, которые говорят, что все мы "на пластике". Им в голову не приходит, что на любой фотке, где ты стоишь под другим ракурсом, лицо уже смотрится иначе. Нет, они сразу же орут, что, например, я вырезала щеки. Да если человек похудел на 13 килограммов, то эти щеки сами исчезают, их не нужно вырезать! Вот такие вещи очень веселят", — рассказала Кравченко.Навык спокойно относиться к такой критике ей привили родители. "Я стараюсь не реагировать на хейтеров. Спасибо, мне родители с детства внушили, что я самая красивая и самая лучшая", — сказала она.

https://ria.ru/20220105/znamenitosti-1766614027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шоу-бизнес, мария кравченко, кино, кино и сериалы